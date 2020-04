Ile Maurice: 50 kg de pommes de terre et d'oignons saisis chez un habitant de Plaines-des-Roches

Il ne vendait pas ses pommes de terre et oignons aux prix fixés par les autorités. Des membres du public s'en sont plaints auprès des autorités. C'est ainsi que la police de Rempart a débarqué chez un marchand de 49 ans, habitant Plaine-des-Roches, hier vendredi 17 avril.

Selon des habitants de la région il cachait son stock et ne vendait qu'à quelques clients privilégiés. «Li ti p get figir pa ar tou dimoune li ti pe vandé», soutiennent des clients.

La police a saisi 79 sacs contenant 50 kg d'oignons et pommes de terre. Ils étaient stockés à l'arrière de son domicile, n'étaient pas un endroit convenable et étaient exposés au soleil et la pluie.

Le quadragénaire a été pris en contravention pour «failing to keep goods to wit potatoes and onions in any premises other than registered warehouse».

Pour rappel, une autre importante saisie de légumes avaient eu lieu le jeudi 16 avril. Un agriculteur avait été interpellé pour stockage illégal de pommes de terre et d'oignons. 825 kg de pommes de terre, 900 kg d'oignons et 80 kg d'ail avaient été saisis dans son garage à Rivière-du-Rempart. L'homme, qui n'avait aucun permis, a été pris en contravention pour commerce illégal.