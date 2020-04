Cote d'Ivoire: Élection à la Fif - L'approche de Didier Drogba

Après avoir bénéficié du soutien d'Eugène Diomandé, président du Séwé sports de San Pedro, qui s'est désisté en sa faveur mardi, Didier Drogba a rencontré les médecins de football, jeudi.

L'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, par ailleurs buteur du club londonien de Chelsea ne chôme pas.

A Abidjan où il est basé désormais, la star du football est partagée entre la lutte contre la pandémie du coronavirus et la bataille pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football (Fif).

Candidat déclaré, Didier Drogba a rencontré le corps des médecins de football du pays. Cette association fait partie des cinq groupements d'intérêts qui ont leur mot à dire pendant le vote.

Il leur a présenté son projet sportif, le même qu'il a présenté aux présidents de club: « Renaissance pour le football ivoirien ». Un programme axé sur huit points principaux. A savoir, la vision, la mission, les valeurs, les objectifs, les piliers stratégiques, les acteurs, l'industrie de l'économie et la formation.

À cela s'ajoutent des programmes sectoriels au nombre de neuf. La vision du candidat consiste à faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne du football africain.

Sa mission: fédérer toutes les énergies afin de développer les infrastructures et permettre à tous les acteurs du football de s'épanouir. Il compte s'appuyer sur des valeurs comme l'honnêteté, l'humanité et l'innovation.

Avec les médecins, Drogba a particulièrement insisté sur le volet « green » (formation de techniciens des pelouses).

Il a également évoqué d'autres pan de son plan, à savoir le volet « Oissu» (compétitions en milieu scolaire), le programme « éléphant » (coupe régionale), le programme « comités » (compétitions inter-quartiers), le programme « visibilité » (développement du sponsoring et des droits télé), le programme « filao » (transformation digitale), le programme « ivoire » (modernisation du centre technique national), le programme « harmonie » (traçabilité, transparence de la chaîne de formation) ou encore le programme « baobab » (restructuration de la Fédération et des clubs).

Didier Drogba n'a pas caché sa volonté de surtout mettre en avant les acteurs à travers un statut et une protection des footballeurs en activité, un accompagnement des footballeurs à la retraite, une modernisation des clubs (cahier des charges) et un approfondissement du statut des arbitres et des formateurs.

Quant à l'économie de l'industrie, elle prend en compte la modernisation de la fiscalité, le développement du sponsoring, la gestion des droits télé, les coopérations internationales et régionales, la formation, les infrastructures et les partenariats. Tandis que les formations prendront en compte les entraîneurs, les formateurs, les arbitres et les joueurs.

Pour ce faire, il veut s'appuyer sur les piliers stratégiques tels qu'un cadre légal et règlementaire, la modernisation et les nouveaux textes de loi, les infrastructures, la modernisation et la création de nouvelles infrastructures, l'entretien et la gestion des infrastructures et le développement de la médecine du sport (clinique du sport).