Cote d'Ivoire: Asec mimosas - Léonce Yacé revient sur les circonstances de son départ

L'actuel président de campagne du candidat Sory Diabaté a réaffirmé son attachement au club jaune et noir.

Ancien président délégué de l'Asec Mimosas, Léonce Yacé a affiché son soutien à Sory Diabaté en vue de l'élection présidentielle à la Fif. Un choix de l'ancien collaborateur de Me Roger Ouégnin qui ne laisse pas indifférents les sportifs ivoiriens.

Invité de la Dream Team sur la 3, ce banquier et fiscaliste de profession a profité de l'occasion pour rétablir la vérité sur les circonstances de son départ du club jaune et noir.

« Je devais marquer une petite pause pour endosser de nouvelles responsabilités professionnelles qui n'allaient pas me laisser la possibilité d'être autant disponible qu'il le fallait à l'Asec.

C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité prendre du recul. Je me suis ouvert d'abord au président Roger Ouégnin. Ça été bien compris et bien que n'étant pas aux responsabilités, j'ai continué de suivre et d'aider quand c'était possible l'Asec », a-t-il expliqué.

Pressenti pour la succession de Me Roger Ouégnin par plusieurs sportifs et même des Actionnaires, le Directeur de campagne de Sory Diabaté a indiqué qu'il n'en était rien en argumentant que le remplacement du patron du club jaune et noir n'est pas à l'ordre du jour.

« J'ai toujours répondu à cette question en disant que l'heure et le moment n'étaient pas encore arrivés et que Me Roger Ouégnin avait encore plein d'énergie. La preuve, il est encore aux affaires et son corps se porte bien.

J'étais président délégué et il y avait un président de la section football. Sachez que le poste n'a pas été créé sur mesure pour moi. Francis Ouégnin a été président délégué avant moi, il l'a été après moi et aujourd'hui, c'est Pierre Billon qui est le président délégué.

C'est une organisation normale et au niveau de l'Asec, le souci de Me Roger Ouégnin, c'est d'avoir une équipe de dirigeants capables de prendre la relève et de poursuivre la gestion du club de façon sereine et paisible », a-t-il ajouté.

Pour conclure, Léonce Yacé a précisé que l'Asec n'a aucun problème avec la Fédération ivoirienne de football. « Sauf qu'à un moment donné, il y a eu des incompréhensions entre les deux parties. Et Maître Roger Ouégnin avec le franc parler qu'on lui connaît s'est fait entendre », a-t-il conclu.