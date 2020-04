Afrique: Promotion de l'entrepreneuriat - La Fondation Jack Ma lance le concours du prix «Africa's Business Heroes»

La Fondation Jack Ma (du milliardaire chinois) a procédé récemment à Addis-Abeba, (Ethiopie), au lancement officiel de la deuxième édition du prix « Africa's Business Heroes ».

Selon un communiqué dont nous avons reçu copie, le concours et le spectacle de prix ABH sont organisés par l'Africa Netpreneur Prize Initiative (Anpi), le programme philanthropique phare de la Fondation Jack Ma en Afrique.

Objectifs : identifier, soutenir et inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs africains qui se sont illustrés dans leurs communautés respectives, non seulement en travaillant à la résolution des problèmes les plus urgents mais aussi en construisant une économie plus durable et inclusive pour l'avenir.

« Avec ce concours, nous cherchons à inspirer et à récompenser les héros commerciaux africains dans tous les secteurs, encourager tous les génies en herbe à saisir cette opportunité pour briser les barrières et créer de l'espoir pour l'avenir », a fait savoir Jason Pau, conseiller principal pour les programmes internationaux, à la Fondation Jack Ma.

Les candidatures sont désormais ouvertes en anglais et français aux entrepreneurs africains des 54 pays africains, sans distinction de secteur, groupe d'âge et de sexe.

Le communiqué précise que chaque année, dix finalistes seront sélectionnés pour participer à un spectacle de compétition de pitch final qui sera diffusé en ligne à travers tout le continent.

Lors de la grande finale de cette année, les dix finalistes se partageront un prize pool de 1,5 million de dollars, contre 1 million l'an dernier, ainsi que l'accès à la communauté des chefs d'entreprise de l'Anpi pour tirer parti de l'expertise partagée de la communauté, des meilleures pratiques, de la formation et des ressources.

Les candidatures sont ouvertes en ligne du 6 avril au 9 juin 2020 avec les demi-finalistes annoncées en août et les dix meilleurs finalistes pour 2020 dévoilés en septembre.

Pour postuler et pour plus d'informations sur l'Anpi, les postulants peuvent se rendre sur : africabusinessheroes.org et suivre @africa heroes sur Twitter.