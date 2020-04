Afrique: COVID 19 - Les ministres africains engagés pour la sécurité alimentaire

Rome — Les ministres de l'Agriculture des États membres de l'Union africaine (UA) se sont engagés à intensifier les actions conjointes pour assurer la sécurité alimentaire de tous les citoyens, pendant et après la pandémie de Covid-19, permettant à l'Afrique de respecter son engagement de mettre fin faim d'ici 2025.

Cet engagement est exprimé dans une déclaration adoptée jeudi, à l'issue d'une réunion virtuelle entre l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les ministres africains de l'agriculture, qui a analysé les implications de Covid-19 pour la sécurité alimentaire et l'expérience du continent pour combattre et prévenir la pandémie.

Dans la déclaration sur la sécurité alimentaire et la nutrition durant la pandémie de Covid-19, les dirigeants africains exhortent les gouvernements à donner la priorité aux fonctions des systèmes alimentaires et agricoles, en tant que service essentiel qui doit continuer à fonctionner pendant les périodes de blocage, d'urgence, de couvre-feu et d'autres mesures de sécurité de confinement.

Ils soutiennent que les interventions dans l'agriculture et la commercialisation des produits alimentaires doivent être conscientes que tous les types de systèmes alimentaires - modernes, traditionnels (marchés ouverts, petits magasins) ou informels (vendeurs de rue) - jouent un rôle essentiel dans la desserte de différents marchés et de soutien d'une partie importante de la population.

Ils estiment que cela contribue à maintenir un système alimentaire résilient, essentiel pour minimiser l'impact de la pandémie sur les personnes, la société et l'économie.