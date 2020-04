Afrique: L'Angola défend un programme conjoint FAO-Union africaine

Rome — Le Gouvernement angolais a plaidé jeudi pour la collaboration entre la FAO et l'Union africaine (UA) afin d'élaborer un programme spécial dans cette phase de prévention de la propagation de Covid-19, en vue de reprendre la production et la productivité sur le continent.

La position de l'Angola a été présentée par le secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Pêche, José Carlos Benttecourt, lors d'une réunion virtuelle tenue entre les ministres africains de l'Agriculture et l'Union africaine, qui a abordé, entre autres sujets, les implications de Covid-19 dans la sécurité alimentaire, l'expérience des pays africains dans la lutte et la prévention de la pandémie.

Pour le représentant du Gouvernement angolais, la contribution de la FAO et de l'UA pourrait faciliter un accès facile aux marchés des intrants agricoles, principalement les semences et les engrais, ainsi qu'assurer les exportations de produits du continent, tels que le pétrole, le café, le cacao, le poisson, les fruits et autres.

De même, a-t-il ajouté, cela pourrait aussi œuvrer pour une certaine stabilité des prix des produits dans le monde, afin de ne pas aggraver la situation sur le continent, donc «nous saluons cette initiative de la FAO et de l'UA, en espérant que des instruments d'interconnexion soient créés prochainement dans le domaine agricole ».