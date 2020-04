Cote d'Ivoire: Solidarité COVID-19 initiée par Magic System - UE, Drogba, Addoha, Total, les adhésions se multiplient

La chaîne de solidarité Covid-19 lancée par le groupe Zouglou ivoirien Magic System à travers sa Fondation Magic System enregistre une nouvelle adhésion. Total Côte d'Ivoire, dans le cadre de ses actions sociales, décident de se joindre à l'idée en offrant des vivres et non-vivres à 500 familles démunies supplémentaires.

Le geste de cette entreprise de distribution de produits pétroliers en Côte d'Ivoire porte à 11 500, le nombre de familles qui seront comblées de dons, dans cette crise sanitaire.

Avant elle, la Fondation Magic System et l'Union européenne bénéficiaient de l'appui de la Fondation Didier Drogba et du Groupe Addoha, société opérant dans le domaine immobilier. Ceux-ci avaient décidé de prendre en charge, respectivement 5000 et 1000 familles.

Après la première phase de cette chaîne de solidarité, les donateurs se sont donné rendez-vous pour une seconde. Celle-ci a démarré le vendredi 17 avril 2020, avec le quartier Locodjoro où plus de 200 familles ont été soulagées. Elles ont reçu, notamment des vivres et des produits hygiéniques.

La cérémonie de remise de ces dons s'est déroulée en présence du ministre de la Construction, du Logement et l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné et l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, l'ambassadeur de l'Ue en Côte d'Ivoire, Jobst Von Kirchmann ainsi que les présidents des Fondations Magic System et Didier Drogba, respectivement Traoré Salif dit A'Salfo et l'ex-international ivoirien Didier Drogba.

Ce samedi matin, le cap est mis sur la localité de Songon, dans le District d'Abidjan où les donateurs feront des heureux.