Soudan: Le début de la mise en œuvre de verrouillage total à l'état fédéré de Khartoum

Khartoum — Le verrouillage total a commence ce samedi 18 Avril et la fermeture des ponts sur le Nil, tout en permettant la circulation dans les quartiers entre six heures du matin et une heure de l'après-midi,

En conformité avec la décision du Comité Suprême des Urgences Sanitaires et du Conseil des ministres pour une période de 21 jours, le ministre fédéral de la Santé, le Dr Akram Ali Al-Tom a affirmé que le couvre-feu visait à réduire les risques de propagation du Coronavirus et que son ministère soulignait l'importance de l'engagement des citoyens à appliquer et à suivre les lignes directrices de précaution et à signaler immédiatement les cas suspects jusqu'à ce que l'objectif de la décision soit atteint.

Toutes les entrées et sorties des localités de l'État de Khartoum ont été fermées entre elles. Le Dr Youssef Adam Al-Dali, gouverneur (en charge) de l'État de Khartoum a confirmé la fermeture de tous les ponts à l'intérieur de l'État de Khartoum, à compter de ce samedi 18, en application de la décision de fermeture complète, soulignant l'interdiction de voyager vers et depuis la capitale Khartoum, y compris les voitures privées.

M. Faisal Muhammad Salih, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture et de l'Information, a appelé les citoyens à réduire le mouvement au minimum et a déclaré que les transactions commerciales dans les banques se poursuivraient pour l'exportation pendant deux heures et qu'il y avait 9 stations-service (pétrole) qui resteraient en état de fonctionnement continu et que les procédures seraient revues et évaluées deux jours après l'application de couvre-feu.

En revanche, la Chambre nationale des exportateurs a indiqué que le mouvement des procédures d'exportation soudanaises se déroulera pendant la période de couvre-feu, car les exportations soudanaises sont la principale artère de l'économie soudanaise.

La Banque Centrale du Soudan a publié une circulaire adressée à toutes les banques, stipulant l'alimentation continue des distributeurs automatiques de billets (ATM\ DAB) tout au long de la période du couvre-feu.