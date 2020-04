Algérie: Batna - Mis en service du 1er laboratoire privé agréé de dépistage du COVID-19

Batna — Le premier laboratoire d'analyses privé agréé pour le dépistage du nouveau coronavirus, Covid-19, à l'échelle nationale est entré en service jeudi à Batna, a indiqué Pr. Idir Bitam spécialiste des maladies infectieuses.

Selon le même spécialiste, un expert à l'institut Pasteur d'Alger et membre du staff chargé de l'agrément, ce laboratoire privé dispose de la plateforme technologique et des équipements nécessaires ainsi que de l'expérience lui permettant de contribuer à la campagne nationale de lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus et peut désormais à tout moment effectuer les tests de dépistage du Covid-19.

Il a en outre ajouté qu'un second laboratoire également privé devrait être prochainement ouvert à Bordj Bou Arreridj.

Le propriétaire du laboratoire situé à la cité Z'mala près du centre-ville de Batna, Dr. Mounir Saâdlaoud, a déclaré à l'APS que les premiers tests de dépistage du Covid-19 seront réalisés jeudi après-midi affirmant que le laboratoire a la capacité de réaliser 200 tests par jour et les analyses apparaissent au plus tard dans deux heures et demie.

Il a aussi affirmé que ces tests seront assurés gratuitement dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre cette pandémie.