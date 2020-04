Togo: Djene Dakonam - « Nous avons une équipe qui n'est pas régulière »

De bonnes performances du Togo sur la durée sont très rares à l'heure actuelle. Djene Dakonam, capitaine des Eperviers en est véritablement conscient. L'équipe est, depuis un certain temps, sur courant alternatif et risque une deuxième élimination de suite pour la Coupe d'Afrique des Nations.

Eliminé sur le fil par le Bénin pour la CAN 2019, le Togo avait à cœur de rectifier le tir. Mais non ! la sélection tombe dans ses travers.

Lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021, elle n'a enregistré qu'un seul point (défaite 1-0 contre les Comores et un match nul 1-1 face au Kenya).

Et compromet ses chances pour le Cameroun. Loin d'être abattu par les évènements, le défenseur de Getafe reste plus que jamais optimiste.

« Sincèrement, nous avons mal débuté ces éliminatoires. Nous avons une équipe qui n'est pas régulière. Nous sommes conscients de cela.

Il va falloir changer certaines habitudes, améliorer d'autres et parfaire un certain nombre de choses. Il reste quatre matchs, nous sommes optimistes. Il faut qu'on les joue à fond et avec le cœur », a fait savoir Djene dans une interview accordée au journal togolais Le Mérite Sportif.

« Il faut plus de sérénité, d'envie et de motivation. Jouer pour son pays est une fierté et cela doit se sentir sur le terrain. Nous avons également besoin de notre public. Je sais bien qu'ils font de leur mieux. Nous sommes tous Togolais et c'est ensemble que nous serons qualifiés », a-t-il conclu.

La prochaine marche sera très haute pour Djene Dakonam et ses partenaires. Il s'agit de la double confrontation face aux Pharaons d'Egypte.