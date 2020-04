Congo-Kinshasa: Arthur Masuaku critique sévèrement Ibenge

Arthur Masuaku, latéral gauche de West Ham (Angleterre) a été impitoyable au moment de faire le parallélisme entre l'actuel staff technique dirigé par Christian Nsengi et le précédent de Florent Ibenge.

Tout comme Youssouf Mulumb, Masuaku s'est lâchés sur contre les choix de l'ancien sélectionneur.

Des mots sont forts et des phrases dures. « Avec Ibenge, c'était mal, une blague. C'était une parodie », lâche l'ancien joueur de l'Olympiacos dans un échange téléphonique avec le brazzavillois Yannick Loema.

A la tête des Léopards durant cinq ans, Ibenge a réussi à hisser la RDC à la 3e place de la CAN 2015 et a loupé de justesse de qualifier les Léopards au Mondial 2018 après une élimination en quart de finale de la CAN 2017.

Il quittera la sélection tête basse après une élimination en huitièmes de finale de la CAN 2019 face au Madagascar.

La parodie passée, Arthur Masuaku pense que Christian Nsengi et Christopher Oualembo sont bien pour ce poste des sélectionneurs nationaux. "La structure s'est améliorée. Ce staff est mieux avec l'arrivée de Christopher Oualembo, Christian N'sengi, etc.

Ça parle football, puisque qu'ils ont ramené des gens compétents, qui ont un certain vécu footballistique. Ça change tout. On ne demandait pas la lune, mais un minimum. Et maintenant ça va », commente latéral gauche de West Ham.