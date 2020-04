Soudan: Tawur - L'emplacement du Soudan est le plus grand défi anti-Corona

Khartoum — Le membre du Conseil Souverain et président du Haut Comité d'Urgence Prof. Siddig Tawur a mis en garde contre les défis auxquels le Soudan est confronté dans la lutte contre la pandémie de Corona en raison de son emplacement au cœur du continent africain, en plus de ses frontières qui en ont fait un lieu de transit et de jonction important en plus de la présence de nombreux centres de agglomérat aux zones de conflit et une forte densité de population qui contribuent à la propagation des épidémies et des maladies.

Lors de l'annonce officielle de la 'Plateforme Soudanaise Anti-Corona' samedi à Khartoum. Il a confirmé la publication de nombreuses prédictions d'organisations internationales selon lesquelles le nombre de décès en Afrique dépasse trois millions, indiquant que la situation actuelle du Soudan nécessite plus d'efforts pour lutter contre la pandémie, en particulier à la lumière du sabotage subi par le système de santé au cours des trente dernières années et de la tentative du ministère de la Santé de le restaurer mais d'être surpris par la pandémie.

Tawur a apprécié le travail du secteur de la santé (l'Armée Blanche) pour faire face à l'épreuve sans outils de santé, et a ajouté que ce sont de grands défis et une scène complexe qui a provoqué l'apparition de la plate-forme qui a commencé avec l'initiative du secteur privé , la mobilisation des organisations de la société civile et soutenu les Soudanais travaillant à l'étranger.

Tawur a salué les efforts du peuple soudanais dans toutes ses catégories pour affronter Corona et surmonter les obstacles auxquels le pays est confronté en raison de la propagation de rumeurs et d'intrigues et de la monopolisation des marchandises, soulignant le pouvoir de la révolution glorieuse de Décembre pour les surmonter et progresser vers la stabilité, en valorisant le rôle des jeunes hommes et des femmes, des forces régulières et du personnel de santé pour resserrer les rangs dans à l'encontre de la pandémie.