Congo-Brazzaville: COVID-19 - l'IFC lance un programme socioculturel à domicile

En partenariat avec le ministère de la Culture et des Arts, la délégation de l'Union européenne, MTN, Les Dépêches de Brazzaville et Radio Mucodec, l'Institut français du Congo (IFC) a lancé à partir du 14 avril un programme fondé sur la culture, la forme et la santé à la maison.

Afin de continuer à faire vivre les cultures à distance, l'IFC à Brazzaville propose de très nombreuses offres numériques, sur son site ainsi que sur sa page Facebook, des films, concerts, cours et formations, visites de musées, ateliers de danse ou respiration, un cycle de conférences et beaucoup de créations congolaises, conçues pendant la période de confinement.

Les contenus Facebook seront relayés sur les réseaux de leurs partenaires, qui offriront aussi les leurs. Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire et du confinement en cours, la programmation peut subir quelques modifications.

L'IFC met à la disposition de tous des contenus locaux, créés spécialement. Les abonnés retrouveront les rendez-vous habituels de l'IFC, mais en ligne ! Il y aura aussi de nouvelles rubriques, en réponse à la situation actuelle comme les conférences nature et santé, ou « Mon confinement au Congo ».

Mireille Opa Elion, directrice générale des arts et des lettres au ministère de la Culture et des arts (DGAL) du Congo, partenaire de ce programme a dit. « Depuis la fin du mois de mars, tout le peuple congolais vit en confinement chez lui.

La DGAL en partenariat avec l'IFC mettra une émission hebdomadaire à votre disposition, intitulée "Art et riposte !". Nous demanderons tour à tour aux artistes comment ils vivent leur moment de confinement.

Nous vous proposerons de la poésie, de la comédie, des spectacles de danse, des spectacles de musique, des déclamations de poèmes, des contes et légendes de chez nous comme à l'époque où Georges Embana nous attirait tous vers notre radio Congo pour écouter le Lisapo.

Nous voulons que ces moments de confinement soient des moments agréables que papa, maman et les enfants puissent vivre en cohésion. Respectons les gestes barrières, restons chez nous afin de stopper net la propagation du Covid-19. »

La programmation

Dans le cadre des ateliers danse et remise en forme, les rendez-vous sont pris les : Lundi 09h00 : Eveil corporel et musical avec Muleck (pour les enfants) ; Mardi 09h00 : Salsa, Bachata et Kizomba avec Giland Bikoua ; Mercredi : Danse hip-hop newstyle avec Tima Sthève ; Jeudi : Remise en forme « Matin tonique » avec Muleck ; Vendredi : Zumba avec maître Venus ; Samedi : Respiration, Santé, Bien-être et Yoga avec Carolina Ramirez, en direct de Bogota, Colombie ; Dimanche : Y'ello fithness avec MTN.

S'agissant des rendez-vous de la médiathèque : Mardi 15h00 : cours de français, une leçon de grammaire ou de vocabulaire par Véronique.

Pour tous les niveaux découverte ou révision. Jeudi 18h00 : Les coups de cœur des médiathécaires, par Roger et Alexandre avec un lien vers la bibliothèque numérique de TV5 Monde afin de découvrir les livres dans leur intégralité.

Samedi 10h00 : Le samedi des petits lecteurs, une histoire pour les petits par Victorine ; un origami pour les ados par Olga. Samedi 18h00 : L'heure du conte, par Jules Ferry Quevin, médaille d'or des derniers jeux de la francophonie, et autres conteurs, pour tous les âges.

Dans le cadre des conférences, Santé et nature, il est prévu : le vendredi 18h00 : « Conseils pour les bonnes postures » par la kinésithérapeute Flore Nkounkou ; « Conseils pour le confinement au Congo » par la Pr Francine Ntoumi ; « Les règles de base de l'hygiène » par la Croix-Rouge française ; « Conseils en diététique », manger sain avec un petit budget par la diététicienne Zainab Attara @nutriholic ; « Les vertus du moringa » par Marguerite Homb ; « La médecine traditionnelle congolaise » par un tradi-thérapeute ; « Les médicaments de la rue tuent » par Bertille Okoko, pharmacienne ; « Les bienfaits du bio » par Nicolas Elota, fondateur du domaine Bio Edden.

Quant à « Art et riposte ! » le mardi à 18h00 : le ministère de la Culture et des arts mobilise les artistes congolais en riposte à l'arrivée du Covid-19, qui vous offrent des créations spéciales et aussi de la musique, des films, etc. Pour finir Mercredi à la Cafèt sera diffusé un concert choisi dans les archives de l'IFC par l'équipe programmation et communication, avec Les Bantous de la capitale ; Fanie Fayar ; Les mamans du Congo ; Habit Mampila ; Even's Mab ; Makhalba Malechek ; Zao ; Valdy Mikamona ; Mariusca Moukengué ; I Jah Man et autres artistes.