Sénégal: Monopole du marché du riz par les entreprises de Rayan Hachem - Le clair-obscur de Mansour Faye

Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye, n'a pas donné d'amples explications sur l'attribution de deux marchés à des entreprises du patron de Planet Kebab, Rayan Hachem.

En conférence de presse hier, vendredi 17 avril, il a affirmé que les sociétés Avanti Suarl et Afri And Co ont été sélectionnées pour des commandes respectives de 9,625 milliards de F CFA et 8,250 milliards de F CFA) parce qu'elles ont présenté la meilleure offre. « Ce n'est pas le ministre qui a choisi.

Le ministre n'a pas choisi. Nos services ont émis un avis à commande ouverte et des sociétés ont participé. Les meilleurs ont gagné en termes de disponibilité quota et en termes de prix.

C'est tout simplement ça », a-t-il répondu à la question du journaliste sur le choix des entreprises de Rayan Hachem au détriment de celles sénégalaises.

Le ministre a poursuivi dans son argumentaire en disant que le choix s'est fait suivant des critères sur des personnes morales et non pas sur des considérations physiques.

« Ce sont des personnes qui ont répondu positivement aux conditionnalités posées, c'est-à-dire la disponibilité des stocks et offrant le meilleur prix. C'était les seules conditions qui nous intéressaient et c'est la raison pour lesquelles ces marchés ont été attribués ».

Interrogé sur la quantité de riz que les deux sociétés doivent livrer, le ministre a dit sur un ton évasif qu'elle se situerait entre 30 et 35 mille tonnes.

Par ailleurs, à la question d'un journaliste sur le fait que l'une des entreprises choisie ne figurait pas sur le fichier de l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux (Apix), Mansour Faye a répondu qu'il n'a pas d'informations sur la question.

« Cela, je ne sais pas. L'entreprise ne se trouve pas dans le fichier de l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux (Apix), cela n'est pas de ma compétence.

Ces entreprises ont répondu à un avis. Et celles qui ont répondu et ont présenté les meilleures offres et la disponibilité du quota ont été choisies.

C'est aussi simple que ça », a-t-il déclaré. S'agissant de la disponibilité des stocks des deux entreprises Avanti et Afri and Co, le ministre a référé le journaliste ayant posé la question à la plateforme. « Il faut aller dans les plateformes là où on distribue le riz. C'est Avanti qui distribue.

Les huit mille tonnes et poussière viennent de là-bas. On est sérieux dans ce que nous disons. On n'est pas dans les chamailleries.

C'est ça la vérité. Si tu veux des choses claires ; je te prie d'y aller pour vérifier. On n'a rien à cacher dans ce que nous disons ». Les critères d'attribution du riz ont été faits sur la base d'un prix par tonne.

Ainsi, les quatre fournisseurs ont cédé leur riz à 275.000 francs Cfa Ttc la tonne, soit le montant de 275 francs Cfa le kg. Trois postulants ont été retenus, a avoué le ministre.

Il s'agit du groupe Bambouk basé à Koungheul, pour un montant de 1.375.000.000, des deux sociétés de Rayan Hachem, Avanti Suarl 9,625.000.000 et Afri and Co, 8 milliards 250 millions, du comptoir commercial Mandiaye Ndiaye pour un montant de 8, 250 milliards. Le coût total de la commande en riz est de 27 500 000 000 F, a-t-il informé.

IMPLICATION DE L'ENTREPRISE DU DEPUTE DEMBA DIOP SY DANS LE TRANSPORT DES VIVRES :Mansour Faye nie tout favoritisme

«Je ne connais pas Diop Sy. C'est l'entreprise Ude que je connais, qui a été soumissionnaire et qui a bénéficié d'un quota de transport en région. Concernant le transport, nous, on contractualise par région et par quantité.

Et donc, si le fournisseur satisfait à ces conditions, nous continuerons à travailler avec lui », a répondu le ministre sur les interrogations liées à la présence de l'entreprise du parlementaire dans le transport des vivres. Selon toujours Mansour Faye, il n'y a aucune entreprise qui a gagné tout le marché du transport.

« On contractualise par région et par quantité. Et si le transporteur distribue et revient, on lui remet ensuite une autre région. C'est comme ça qu'on procède ». Les transporteurs avaient proposé de convoyer les vivres et depuis quelques jours, ils sont impliqués, déclare en outre Mansour Faye.

« Le 10 avril, ils ont envoyé une liste d'à peu près une quarantaine de camions. Et depuis le 14 avril dernier, ils ont commencé à distribuer et ils ont amené 15 camions qui ont été chargés. Hier, ils ont chargé 42 camions. Le riz à distribuer est estimé à 100 mille tonnes. Si on doit le distribuer en 10 jours, on a besoin de 600 camions.

Et à ce jour, on a 253 camions. Maintenant, tous ceux qui ont de camions, qu'ils amènent leurs camions. C'est aussi simple que ça. Si les transporteurs ont mille camions, qu'ils les amènent. S'ils ont un million de camions, qu'ils les amènent. Ce n'est pas compliqué ».

LE MINISTRE MANSOUR FAYE A LA SOCIETE CIVILE : «Etre là à cogiter, à parler, à parloter, ce n'est pas nécessaire»

« J'appelle la société civile à se consacrer à l'essentiel. Comment accompagner les sous-comités de ciblage, comment accompagner les comités de pilotage dans la stabilisation du RNU, dans le choix des ménages du delta et aussi dans la distribution, c'est le combat qui vaille.

Et je pense nécessairement qu'il est tout à fait possible pour les uns et pour les autres de venir s'impliquer volontairement pour effectivement atteindre les objectifs, les cibles. C'est cela qui vaille. Rien d'autre ne vaille. Franchement, être là à cogiter à parler à parloter ce n'est pas nécessaire.

Ce qui est important aujourd'hui vraiment, c'est l'atteinte des objectifs dans un temps restreint. Monsieur le président de la République a fixé un délai très court.

Il m'a dit 15 jours. Je sais que c'est un délai très difficile à tenir. Mais si tout le monde me prête main-forte, je pense que fondamentalement, nous allons atteindre nos objectifs. C'est cela qui vaille et rien d'autre ».