Sénégal: COVID-19 touche 25 communes dont 14 à Dakar

Après le communiqué de la situation virologique du vendredi 17 avril, le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, relève que le pays est effectivement sous la mâchoire du nouveau virus avec plus d'une trentaine de cas de Covid-19 issus de la transmission communautaire et répartis dans 21 communes.

Aussi, Abdoulaye Diouf Sarr a demandé « au chef de famille, à chaque responsable d'une dynamique communautaire, de se lever pour barrer la route au Covid-19 ». Dans cette même veine de riposte contre les transmissions communautaires, le ministre recommande le port de masques dans les lieux publics.

Après le point de la situation virologique du vendredi 17 avril, Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué un accroissement des transmissions communautaires au Sénégal et a renseigné que tous les 16 millions d'habitants sont désormais menacés par l'horreur de ce nouveau virus qui sème le chaos.

« Chacun et chacune d'entre nous est à présent menacé par l'accroissement des cas communautaires », a d'emblée déclaré Abdoulaye Diouf Sarr.

Et de poursuivre : « les cas importés ont été maîtrisés, les cas contacts sont bien localisés et mis en quarantaine, cependant il faut admettre que les cas communautaires sont préoccupants ». Se prononçant sur la répartition des cas communautaires, le ministre de la Santé et de l'action sociale a indiqué que 21 communes sont déjà touchées par le nouveau virus.

La capitale affiche une forte concentration avec plus de 66% des cas communautaires, soit 14 communes à Dakar (Keur Massar, Diamniadio, Rufisque, Pikine, Thiaroye Gare, Yeumbeul Sud, Mbao, Medina, Gueule Tapée-Fass-Colobane, Plateau, Golf Sud, Wakhinane Nimzatt, Ndiareme Limamoulaye, Yoff et Mermoz).

Le ministre de la Santé et de l'action sociale a dans la foulée demandé : « au chef de famille, à chaque responsable d'une dynamique communautaire, de se lever pour barrer la route au Covid-19 ».

Avant de poursuivre : « le ministère de la Santé et de l'action sociale recommande fortement le port systématiquement du masque en particulier dans les marchés publics, les transports et autres lieux publics ».

En s'accordant avec cette recommandation du ministère de la Santé, le chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann, Pr. Moussa Seydi, a lancé un vif appel aux populations pour le port des masques dans les lieux publics. « De grâce, portez les masques, portez les masques ! », a insisté le Pr. Moussa Seydi.

Riposte à covid 19- la grande douche de Dakar !

La capitale du Sénégal est devenue l'épicentre du coronavirus et les autorités administratives de la capitale sénégalaise passent à l'action pour inverser la tendance de la propagation de la maladie. Dans le cadre d'une vaste opération de désencombrement, après Thiaroye, le marché Sandaga a reçu la visite des bulldozers.

Une opération qui concerne les marchés flottants, impliquant les marchands ambulants, et tabliers. « La propagation du virus constitue aujourd'hui un risque parce que nous sommes dans une contamination communautaire.

Nous en tout cas, tous les moyens qui nous permettront d'endiguer cette propagation, nous les mettrons en œuvre pour botter le virus hors de notre pays », a catégoriquement déclaré Djiby Diallo, le Sous-préfet de DakarPlateau.

Et d'indiquer : « la reprise des activités sur place dépendra de l'évolution de la maladie ». Même son de cloches au niveau du marché Gueule Tapée, du rond-point Case Bi. Une opération menée nuitamment, sous la conduite de Babacar Iba Mar, le Sous-Préfet des Parcelles Assainies (PA).

« C'est une action concertée entre 4 collectivités territoriales sous l'impulsion des autorités administratives (Arrondissements PA et Guédiawaye). Nous avons jugé opportun de réunir les maires, il y a de cela quelques semaines parce que ce que vous constatez ici, c'est qu'on est dans les limites du département de Dakar, pratiquement dans la frontière avec le département de Guédiawaye.

Le marché que voyez-là est à cheval entre 2 collectivités territoriales Golf Sud et Patte d'Oie. Le rond-point est partagé par 4 collectivités territoriales, donc, aucune action isolée ne pouvait réussir.

C'est pourquoi nous avions jugé nécessaire de réunir les maires pour déjà trouver une solution pour la fermeture commune du marché, ce qui a été fait. À partir de 16 heures désormais, le marché est fermé.

Mais aussi on va faire de telle sorte que le rond-point de Case-bi, qui était squatté par les ambulants, soit déguerpi, et qu'un dispositif de suivi soit mis en place pour éviter ce phénomène de congestion entre personnes qui est un facteur de propagation du virus », a expliqué Babacar Iba Mar.

TRAÇAGE DES CAS COMMUNAUTAIRES : Zahra Iyane Thiam innove

La ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire a publié le vendredi 17 avril sur son compte Twitter un message dont l'objet s'inscrit dans le cadre de la riposte contre les transmissions communautaires.

Pour stopper cette chaine de transmission, Zahra Iyane Thiam a renseigné : « je tiens au quotidien, mon journal privé de tous mes déplacements et contacts ». Et de poursuivre : « Petite action simple, mais de haute portée, car important pour faciliter le retraçage d'une contamination communautaire ».

Dans une note de recommandation, la patronne du ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire invitera à « noter ou enregistrer tous les jours quelque part tous ses déplacements hors de la maison ».

« Je vous invite à me rejoindre dans cette initiative. Faisons un challenge », a lancé la ministre. Les réactions après le lancement de ce challenge sont multiples.

Toutes convergent vers la tenue d'un journal privé au quotidien qui renseignerait sur son déplacement pour faciliter le retraçage des parcours en cas d'une contamination et le repérage rapide des personnes contacts. « Ensemble, nous vaincrons ! Covid 19 » a tonné Zahra Iyane Thiam.

COVID 19 DANS LES REGIONS : Ziguinchor endeuillé, Touba de retour dans la braise

Ziguinchor endeuillé avec le 1er cas de décès issu de la transmission communautaire, Touba de retour sur la braise et Louga qui respire. Tel est le grand enseignement de la dernière situation de la maladie à Covid-19 au Sénégal. Après avoir été en effet le premier cluster de Covid-19 au Sénégal, la ville sainte de Touva est de nouveau sous la menace de la maladie. 2 cas communautaires ont été détectés dans la ville sainte de Touba, le vendredi 17 avril. Les deux nouveaux patients infectés proviennent du marché Occas et du marché Madiyana, selon les résultats fournis par le laboratoire mobile de l'Institut Pasteur installé dans la cité religieuse. Ces 02 cas ont été hospitalisés au centre de santé de Darou Marnane. Pour le bilan dans la ville sainte, on décompte à la date d'hier 30 cas positifs au coronavirus dont 4 cas communautaires. Rappelons que le premier cas testé positif et issu de la transmission communautaire a été transféré à Dakar.

EN 48 HEURES, LOUGA N'A ENREGISTRE AUCUN CAS

Le médecin-chef de la région de Louga, Cheikh Sadibou Senghor a signalé qu'aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été recensé depuis deux jours dans la région située au nord du Sénégal. Pour l'heure, Louga comptabilise 28 personnes contaminées. Pour le bonheur des populations, les six prélèvements effectués, mercredi, sont revenus négatifs. Pour rappel, le premier cas positif du coronavirus a été enregistré le 5 avril dans la région. En l'espace d'une semaine, 27 autres nouveaux cas ont été recensés. Mercredi, une autre personne a été testée positive à la maladie, portant ainsi à 28 le nombre de cas dans la région. Les patients sont sous traitement dans les centres hospitaliers de Saint-Louis, Dalal Diam de Guédiawaye et de Diamniadio et leur état de santé évolue favorablement, selon le Docteur Senghor. Le centre de traitement des malades du Covid-19 aménagé à l'hôpital régional de Louga est fonctionnel, depuis mercredi.