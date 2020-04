Sénégal: Coronavirus - Macky Sall n'exclut pas le confinement

Considéré comme la mesure la plus forte dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, le confinement n'est pas à exclure, si bien évidemment les réajustements qui seront apportés sur les heures du couvre-feu, compte tenu des cas de transmission communautaires, ne donnent pas les résultats escomptés. C'est du moins l'avis du président de la République, Macky Sall, sur les chaines françaises France 24 et Rfi hier, vendredi 17 avril.

Dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères, le chef de l'état s'est insurgé contre la polémique née de l'achat et la distribution des denrées alimentaires. Il a aussi pris position pour le Professeur Didier Raoult et a assuré que le président tchadien, Hissène Habré, retrouvera sa cellule après la pandémie. Il n'a pas manqué de réitérer son souhait de voir l'annulation de la dette de l'Afrique, même s'il se réjouit de l'échelonnement accordé par le G20.

Les nouveaux cas de contamination communautaire qui gagnent du terrain dans le pays, inquiètent au plus haut niveau du sommet de l'Etat. Ou du moins, le chef de l'Etat, Macky Sall compte passer à une vitesse supérieure. En effet, sur les ondes de la télévision française France 24, le président qui a auparavant déploré le troisième décès lié au Covid-19 et la multiplication des cas de transmission communautaire, envisage de réajuster les horaires du couvre-feu. Il a fait savoir que, «certainement, avec les nouveaux cas communautaires, nous allons réajuster les horaires du couvre-feu qui, peut-être, vont monter un peu plus, démarrer vers 18h et finir un peu plus tard, peut être vers 7h». Dans le même sillage, il compte renforcer la communication au niveau des communautés. Toutefois, il prévient que «si tout cela ne suffit pas, en fonction de l'évolution, nous n'exclurons pas d'aller vers des mesures plus fortes». Un peu plus précis dans ses propos, il explique avoir opté, pour le moment, pour le confinement de tous les contacts et de mettre tous les malades en milieu hospitalier, plutôt que de confiner toute la population. «Mais, précise-t-il, si demain on devrait y arriver, on le ferait». Très optimiste quant aux résultats jusque-là obtenus, il dira espérer «que nous pourrons y arriver sans le confinement total».

MACKY ADOUBE LE PROFESSEUR RAOULT

Le chef de l'Etat n'a pas manqué d'expliquer les raisons des résultats obtenus par le Sénégal, au vu du rythme de propagation de la maladie et du taux de décès enregistré dans certains pays. A son avis, «cela est dû au fait qu'il y a une combinaison de facteurs. C'est d'abord la prise en charge précoce dans le milieu hospitalier puisque nous avons un dispositif d'alerte et d'identification des malades de telle sorte que tous les contacts sont en confinement total dans des établissements hôteliers et tous les malades sont tous à l'hôpital, et ils sont traités». Ne s'en limitant pas là, le président Macky Sall a fait cas du traitement qui, selon lui, «a certainement un rôle à jouer dans ce taux». Il s'agit du protocole du Professeur Didier Raoult, à savoir l'utilisation de l'hydroxychloroquine, très vite adoptée par les praticiens sénégalais. Parlant d'ailleurs du Professeur Didier Raoult, sous les feux des projecteurs du fait de son protocole très controversé, le chef de l'Etat Macky Sall a salué le travail du natif de Dakar, Sénégal. A l'image du Professeur, il pense que «quand on est en période d'urgence, on peut quand même se passer de certains protocoles en période normale. Le résultat, c'est qu'il y a des malades guéris et un plus grand nombre. Je pense que c'est ce qui compte le mieux». Pesant le pour et le contre de l'hydroxychloroquine, il dira que «si l'on considère les bienfaits de cette molécule, par rapport aux risques, en tout cas en Afrique, la balance pèserait plutôt du côté des bienfaits. En Afrique, on connait bien la chloroquine à travers sa version nivaquine que nous avons tous consommée en quantité quand on était jeune». Comme autre raison évoquée pour expliquer le faible taux de mortalité dû au Covid-19, Macky Sall a fait cas de la population relativement jeune de l'Afrique

ANNULATION DE LA DETTE DE L'AFRIQUE : Macky Sall, ferme dans sa position

Le chef de l'Etat, Macky Sall n'en démord toujours pas dans son souhait de voir la dette de l'Afrique être annulée, même s'il se réjouit des réactions positives du Président français Emmanuel Macron et du Pape François. Lors de son face-à-face avec nos confrères de France 24, le président qui a tout de même salué la décision du G20 de rééchelonner ladite dette, pense qu'il peut mieux faire. Il estime «qu'il faut aller au-delà. Il faut être courageux et j'appelle mes chers collègues du G20 à aller vers de véritables réformes parce que je suis convaincu qu'après le Covid-19, il faudra un nouvel ordre mondial». Sur les raisons de cette demande, Macky Sall explique que «parce qu'en créant mon plan de riposte, j'ai constaté que si le paiement des intérêts de la dette avait été différé, cela me permettrait d'avoir la moitié du montant nécessaire à ce plan qui est à 2 milliards d'Euros, à peu près, ou 1000 milliards de FCFA. Rien que le paiement des intérêts de la dette sur l'année représente, pour le Sénégal, à peu près 500 à 580 milliards de FCFA. Nous avons considéré qu'une pandémie comme le Covid-19 appelle des réponses globales. Nous sommes dans un monde où la solidarité doit jouer, où l'Afrique a besoin de cette solidarité». Pour ce faire, il pense que les pays du G20 peuvent, pour ne pas faire l'impossible, trouver des mécanismes, en concertation avec l'Afrique, qui n'handicaperont pas l'Afrique ou les pays prêteurs, mais qui permettraient au continent de faire face honorablement et dignement et d'être un membre à part entière de la communauté mondiale.

POLEMIQUE SUR L'ACHAT ET LE TRANSPORT DE L'AIDE ALIMENTAIRE : Macky Sall snobe les détracteurs de son beau-frère

La polémique suscitée par ce parfum de scandale dans l'achat et l'acheminement des denrées alimentaires vers les familles les plus vulnérables n'est pas du goût du président de la République. Macky Sall a regretté que certains veuillent ramener le pays au «ras de pâquerette», alors que le gouvernement s'attaque à des sujets importants. Il pense «qu'au moment où nous parlons de l'annulation de la dette africaine, au moment où nos pays ont fait l'effort de mettre en place des plans de riposte et au moment approprié, au moment où nous sommes en train de préserver les emplois et de soutenir les entreprises, qu'on nous ramène vers un débat de transport de vivres et que cela puisse être relayé à ce niveau, j'en suis très désolé». Considérant ainsi que tous les partenaires techniques et financiers contrôlent parfaitement l'exécution du budget national et que les corps de contrôle que sont la Cours des comptes ou l'Inspection générale d'Etat (Ige) sont à pied d'œuvre, il a jugé que «le débat politicien ou le débat qui veut nous faire perdre du temps, vraiment, je ne veux pas descendre à ce niveau». Il a, par ailleurs, informé avoir créé «un Comité de pilotage dans lequel j'ai décidé de mettre, peut-être, une personnalité indépendante qui va le diriger, mais aussi le Parlement dans ses différentes composantes, la société civile, l'opposition, tout le monde sera représenté». Il rassure que «tout sera extrêmement clair et transparent au Sénégal, non seulement dans l'aide qui n'est qu'une portion congrue, c'est juste 69 milliards sur les 1000 milliards, mais sur toute la panoplie, l'appui à la diaspora, l'accompagnement économique des entreprises»

MESURE HUMANITAIRE POUR HISSEIN HABRE : «Il devra rejoindre sa cellule, quand la pandémie finira»

Le président est formel que la mesure humanitaire prise pour permettre au président Tchadien, Hissein Habré, de purger 60 jours de sa peine chez lui, à cause du Coronavirus, n'est aucunement un prétexte pour le libérer. Il dira à cet effet que «ce n'est pas du tout un prétexte pour le faire libérer, mais c'est une précaution, une mesure d'ordre humanitaire pour éviter des risques inconsidérés le considérant». Donc, il assure que «naturellement, quand elle (la pandémie) finira, il devra rejoindre sa cellule». Cela, tout en espérant que cette pandémie se termine avant la fin des deux mois dont bénéficie le président Hissein Habré, pour éviter d'attraper le Covid-19 en prison.