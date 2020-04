Algérie: Céréaliculture - Une production "record" de plus de 394.000 qx attendue à Ghardaïa

Ghardaia — La production prévisionnelle céréalière sous pivot au titre de la campagne agricole 2019/2020 devrait atteindre, pour la première fois dans la wilaya de Ghardaïa, un chiffre "record" de 394.550 quintaux, a indiqué samedi à l'APS le directeur des services agricoles (DSA), Mustapha Djakboub.

La campagne moisson-battage, qui débutera la fin du mois en cours, ciblera une superficie à moissonner de 8.098 hectares soit 6.957 ha réservés au blé dur, 188 au blé tendre et 953 ha à l'orge, a précisé M. Djakboub, ajoutant que les superficies emblavées sous pivot sont pour la plupart situées dans la wilaya déléguée d'El Ménéâa (sud de Ghardaia), région riche en ressources hydriques, qui comprend El Ménéâa, Hassi Lefhal et Mansourah.

Les opérations d'emblavement de céréales dans la wilaya de Ghardaïa ont augmenté de près de 17,12%, passant de 6.914 hectares durant la saison agricole précédente 2018/2019 à 8.098 hectares durant la saison actuelle, a fait savoir le DSA, précisant que l'état végétatif des céréales est jugé "bon" pour l'ensemble des superficies labourées.

La surface sous pivot consacrée à la production céréalière a connu une courbe ascendante estimée à plus de 700% depuis 2009, passant de 1.150 hectares à 8.098 hectares en 2020, a expliqué le même responsable.

"Malgré le contexte exceptionnel de la pandémie et les mesures restrictives rigoureuses prises par l'Etat pour juguler le fléau, on s'attend à une augmentation notable par rapport à la saison dernière, marquée par une récolte de 220.000 qx", a estimé M. Djakboub qui justifie cette hausse par la disponibilité des semences de qualité et le suivi des itinéraires techniques des cultures céréalières entrepris par les services phytosanitaires dans le cadre de la vulgarisation des techniques agricoles.

Les services agricoles de la wilaya de Ghardaïa s'attendent à un rendement moyen de près de 50 quintaux à l'hectare pour le blé dur ,70 qx pour le blé tendre et 40 qx/ha pour l'orge.

Des moyens conséquents ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette campagne, dont une trentaine de moissonneuses à sac et bac et 70 camions de transport appartenant à la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de Laghouat chargé de la collecte de la production, a rassuré, de son côté, Faysal Benelradi, directeur de la CCLS de Laghouat lors de la réunion de coordination de la campagne moisson-battage.

La campagne de moisson battage s'effectuera dans la région sur fond de campagne de sensibilisation et de mobilisation visant à atténuer les effets de la propagation du Covid-19, a rappelé le DSA, soulignant que toutes les dispositions ont été prises pour faciliter le déplacement des agriculteurs et autres transporteurs des céréales durant la période du confinement sanitaire partiel.

Les services concernés sont à pied d'œuvre pour accompagner les agriculteurs à travers des campagnes de sensibilisation relatives au désherbage et sur la nécessité d'éliminer les plantes parasites.

La wilaya de Ghardaïa a enregistré, durant la campagne de moisson 2019, une production de l'ordre de près de 220.000 quintaux de céréales sur une superficie emblavée de 6.914 hectares avec un rendement performent qui a atteint un pic de 75 qx/ha dans la localité de Hassi El Garaa.