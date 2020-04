Sénégal: Attribution du marché de l'aide alimentaire d'urgence et transport des denrées - Mansour Faye livre ses vérités

Attaqué ces derniers jours, le ministre du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye, a tenu une conférence de presse hier, vendredi 17 avril, après la présentation de la situation quotidienne de l'évolution du Covid 19. Dans ce qu'il a appelé des explications et non des justificatifs, il est revenu sur des questions très agitées ces derniers jours

Le ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye, s'est adressé à la presse hier, vendredi 17 avril, pour apporter des éclairages sur la polémique née de l'attribution des marchés des denrées alimentaires liés au contexte du Covid-19. A son avis, la passation des marchés s'est faite dans les règles. « Compte-tenu de la situation d'urgence, le Président de la République a pris le décret 2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des marchés publics qui soustrait les dépenses relatives à la lutte contre le Covid-19, de l'application des dispositions du décret 2014- 1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics », a-t-il dit avant d'ajouter que « Quand bien même les conditions d'un achat direct sont juridiquement réunies et socialement justifiées par l'urgence à disposer des vivres à distribuer aux populations nécessiteuses, le souci de transparence et de respect des règles d'éthique et de bonne gouvernance nous a conduits à nous référer aux bonnes pratiques, connues de tous en matière d'achats publics ».

C'est dans ce cadre, explique-t-il, que pour favoriser l'égal accès des entreprises et la transparence, des appels d'offres ont été publiés dans deux Quotidiens (L'Obs et Libération). Des quantités minimales ont été exigées aux candidats. Il s'agissait, a-t-il dit, « pour le riz brisé non parfumé en sac d'avoir 50 kg, l'équivalence de 5000 tonnes. Pour le sucre conditionné de 5 ou 10 kg, il était demandé aux postulants d'avoir 500 tonnes. S'agissant de l'huile en conditionnement de 5 ou 10 litres, la requête était de 10 000 litres. Pour les pâtes alimentaires en conditionnement de 5 ou 10 kg, 1000 tonnes ont été exigées. 18 unités de trois cents grammes pour un total de 10 000 packs, ont été exigées. La date butoir de la soumission de candidature était fixée au vendredi 03 avril 2020 ». A l'expiration de cette échéance, 62 offres dont certains ayant postulé pour les cinq produits d'autres pour un, deux, trois ou quatre produits, ont été reçus, annoncera le ministre.

TRANSPORT DES DENREES : L'Etat casque deux milliards

Le coût du transport des vivres est évalué à 2 milliards de F Cfa, selon le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye. « Si on fait une petite simulation pour dire en moyenne que chaque camion fait 40 tonnes, et en tenant compte de toutes les régions, on ne va pas dépasser 1,8 milliard compte non tenu de la manutention. Parce que la manutention au chargement, ce n'est pas nous qui payons. Mais par contre, le déchargement, c'est le commissariat à la sécurité alimentaire qui paye. Et il y a une autre phase consistant à amener les produits au niveau des circuits de distribution et cela a un coût. Mais je pense que si on additionne tous les coûts, cela va tourner autour de 2 milliards. Les deux phases de transport ne dépassent pas 2 milliards de F CFA », a-t-il soutenu. A la date du 14 avril 2020, 14 véhicules de ce parc ont pu être chargés et convoyés vers la région de Thiès. Soit un total de 450 tonnes convoyées. Le 15 avril, 42 nouveaux chargements ont été réalisés. A ce jour, 253 camions ont été mobilisés, selon le ministre.

Seule une petite quantité de l'aide est déjà convoyée

La livraison des produits se poursuit. Pour l'instant, a informé Mansour Faye, «8659, 5 tonnes ont été livrées. Le pourcentage est timide car pour l'instant, seuls 9% de la quantité totale ont été livrés». La région de Kédougou a reçu 1585 tonnes, Ziguinchor 1038, Matam 1335, Diourbel 418, Dakar 396, Louga 1130, Thiès 1747, 5, Tambacounda 730 et Saint-Louis 280. Les autres régions n'ont pas encore reçu leur dotation. Pour les bénéficiaires, la répartition a été faite selon Mansour Faye, à travers la vulnérabilité des ménages à la maladie.

PRINCIPAUX BENEFICIAIRES DE L'AIDE ALIMENTAIRE : Mansour explicite le ciblage

Selon Mansour Faye, les principaux bénéficiaires de l'aide alimentaire d'urgence sont « Ceux qui n'ont pas de retombées fixes ou ont perdu leurs revenus, ceux qui sont dans des difficultés à cause de la maladie ». Et de révéler : « Les critères ne sont pas fermés. Des indications sont fixées et les sous-comités de ciblage au niveau de la base, dans les quartiers, les villages chargés de faire la répartition par rapport au quota octroyé. On est parti de la base de calcul de l'Ansd pour la répartition de l'aide ».