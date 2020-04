Algérie: COVID-19 - Huawei fait un don de produits et d'équipements de protection

Alger — La filiale algérienne du groupe chinois Huawei a fait un don de produits et d'équipements de protection médicale ainsi que des équipements technologiques aux autorités algériennes, afin de soutenir les efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19.

"Huawei Algérie a offert à l'Algérie des équipements sûrs et fiable pour soutenir l'activité économique et les échanges professionnels, et aider le pays à lutter contre cette épidémie à distance, pour l'endiguer le plus rapidement possible", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

En outre, et afin d'assurer un bon service des télécommunications et du réseau en Algérie, Huawei Algérie a mis toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires avec ses partenaires locaux.

Pour ce faire, l'entreprise utilise des visioconférences via son cloud, l'interconnexion avec les différentes régions du pays ainsi que le télétravail avec ses partenaires algériens.

Par ailleurs, Huawei Algérie a offert un accès gratuit à ses plateformes de solutions, à l'Agence nationale du développement des parcs technologiques (ANPT) afin de les mettre à la disposition des start-up hébergées à son niveau.

A travers cette coopération avec l'ANPT, Huawei Algérie s'engage également aux côté des jeunes algériens et start-up pour développer des applications (des consultations médicales en ligne, des cours pour les classes d'examen en ligne, etc.) visant à stopper la propagation du Covid-19.

Sur le volet de la formation, Huawei Algérie a affirmé que son programme ICT Academy se poursuit ajoutant que des sessions de formation en ligne sont en cours de préparation.