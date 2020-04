Congo-Brazzaville: Examen d'État - Les cours polycopiés mis à la disposition du département des Plateaux

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a remis le 16 avril dernier, un lot des cours polycopiés au député de la deuxième circonscription électorale de Gamboma dans le département des Plateaux, Antoine Bienaimé Obam'Ondon, pour qu'il les remettent aux responsables départementaux de l'enseignement de cette partie du pays.

Dans le cadre du dispositif "l'Ecole à domicile", le gouvernement a mis en place plusieurs approches capables de permettre aux élèves de recevoir les enseignements en cette période de confinement, parmi lesquels la distribution à grande échelle des cours polycopiés aux élèves en classe d'examen du département des Plateaux.

Pour le ministre Anatole Collinet Makosso, deux semaines d'interruption des cours à cause du Covid-19 constitue un risque énorme d'augmentation du taux d'échec. C'est pour cette raison que sur instruction du premier ministre, agissant selon les orientations du président de la République et en étant en conformité avec les orientations des organisations internationales, notamment l'Unesco, l'Unicef , a mis en œuvre les mécanismes qui devraient garantir la facilité pédagogique au Congo.

« Ce dispositif est pluriel, nous avons commencé avec des cours à la télévision et nous remercions pour cela les grands partenaires, notamment MTN qui nous aide dans la production de l'enregistrement de ces cours et télé Congo qui a accepté de sacrifier certaines plages horaires, certaines émissions pour assurer la diffusion de ces cours, c'est très important. Nous remercions également les élus, au moment où les sirènes de malheurs sont en train de ne pas accompagner ce dispositif mis en place dans l'intérêt de nos enfants, ils ont accepté de nous accompagner. », a indiqué le ministre.

Le deuxième mécanisme, c'est le travail produit par les cadres de l'Inrap qui blanchissent les nuits et qui se sont chargés d'assurer la duplication, la mise en forme de tous ces documents en accordant la priorité aux élèves en classe d'examen par départements. Le troisième dispositif, c'est celui que le ministère met en œuvre par le biais de son partenaire "Les Dépêches de Brazzaville" de publier au quotidien tous les cours pour que s'agissant de Brazzaville et de Pointe-Noire (en attendant que les élèves aient leurs cours polycopiés, ils peuvent se procurer Les Dépêches de Brazzaville et avoir leurs cours); puisque la priorité des cours polycopiés a été accordée à l'intérieur du pays. Il y a aussi tout ce qui se fait en ligne et sur les plateformes de téléchargement.

Le ministre a salué l'engagement des députés d'accompagner les jeunes dans tous les actes pédagogiques. « La situation n'est pas compliquée, vous nous aiderez simplement de mettre à la disposition de notre directeur départemental. Vous aurez aussi tous les inspecteurs qui vont vous accompagner. Nous avons la liste de tous les établissements bénéficiaires et le nombre des candidats . On n'aurait pas eu des relais plus intéressants que celui des élus, pour être plus sûrs que ces cours vont arriver dans nos domiciles, dans nos maisons, en vue de faire réussir le programme "L'école à la maison" ».