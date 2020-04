Congo-Brazzaville: Coronavirus - De l'eau potable et des masques non sanitaires en tissu pour les habitants de Kombo

L'association Solidarité Universelle Monde « ASU Monde » se mobilise pour faciliter l'accès à l'eau potable et la distribution de masques non sanitaires en tissu aux personnels enseignants, élèves / parents d'élèves et aux populations vulnérables du quartier Kombo-Matari à Brazzaville, au Congo.

Face à la pandémie Covid-19, les bénévoles de FSU Congo (Fondation Solidarité Universelle), antenne locale d'ASU Monde elle-même basée en France, présidée par Axence Meg Jim Monafi Nguié, assureront la distribution d'eau potable et de masques non sanitaires en tissu wax nécessaires pour la protection contre le Covid-19.

Cet élan de solidarité, soutenu par l'Administrateur-Maire de Djiri, Victorine Ngampolo, contribuera à aider les populations locales qui pourront ainsi se laver régulièrement les mains, et se protéger en portant les masques, deux gestes barrières au coronavirus, explique la présidente.

Et d'ajouter : «Notre réponse sanitaire solidaire consiste à opter pour l'assainissement et l'hygiène. Avec l'accès à l'eau, nous donnons les moyens d'agir en prévention et en réponse à cette crise.

Notre priorité sera donnée aux personnes âgées et à celles vivant avec des problèmes de santé chroniques qui sont les plus vulnérables aux effets du Covid-19».

A partir du mercredi 22 avril et jusqu'à la fin du confinement, ces deux activités seront tenues dans la commune de Djiri, plus précisément au Complexe Scolaire Emonaya où le forage est installé avec l'aide du cofinancement du Forim (France). En parallèle, les membres de l'association distribueront des kits alimentaires.

ASU Monde est une association de loi 1901, créée en février 2009 à Nantes (France) par Mick Tanguy Dongo Nguié. Son antenne au Congo a été installée en août 2016. Elle œuvre pour le respect des droits de l'homme et dans l'économie sociale et solidaire.

Parmi ses actions déjà menées au Congo, on peut compter l'accompagnement de la modernisation du Complexe scolaire Emonaya. L'association a procédé au conditionnement du miel et à l'assistance sanitaire des personnes défavorisées.