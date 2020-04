Algérie: COVID-19 - Le Conseil national de la famille évalue l'impact du confinement sur les familles algériennes

Alger — Le Conseil national de la famille relevant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, s'est penché lors d'une rencontre, samedi à Alger, sur l'impact du confinement sur les familles algériennes et la nécessité de trouver des mécanismes d'accompagnement dans cette conjoncture particulière ayant entraîné un chamboulement.

Dans une déclaration à la presse, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a précisé que cette rencontre à huis clos était "une réunion de concertation autour de l'impact du confinement sur les familles algériennes avec pour objectif de définir un programme adapté à la conjoncture actuelle au moyen de mesures de sensibilisation à travers les émissions, en coordination avec le ministère de la Communication, ou d'actions sur le terrain à travers les cellules de proximité composées de médecins et de psychologues, à l'échelle nationale".

A une question sur l'octroi d'une allocation de solidarité d'un montant de dix mille da (10.000 DA) par famille, décidé par le président de la République, dans le cadre des opérations de solidarité en direction des familles nécessiteuses pour le mois de Ramadhan et de soutien en direction des familles affectées par les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie de Covid-19, Mme Krikou a fait savoir que son département était à pied d'œuvre pour la concrétisation de cette décision dans le cadre des comités de wilaya et nationaux pour l'établissement des listes en vue d'accélérer la procédure.

La rencontre s'est déroulée en présence de la présidente du Conseil national de la famille, Sabah Ayachi, de la déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, et du Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19, lesquels ont mis l'accent sur "la nécessité de respecter les règles de confinement et l'importance de trouver dans le même temps des mécanismes adaptés à la société algérienne" pour atténuer son impact sur les familles, surtout les enfants et les personnes âgées.