Algérie: Plus de 200 ONG contestent la nomination d'un Marocain à une section des droits de l'Homme à l'ONU

Geneve — Plus de 200 ONG internationales de promotion et de défense des droits humains ont exprimé leur "profonde préoccupation" de voir les Nations Unies confier la tâche de co-facilitateur dans le processus de réforme du système des traités relatifs aux droits de l'Homme, à un diplomate marocain dont le pays a été combien de fois épinglé pour ses violations systématiques des droits de l'Homme au Sahara occidental, rapportent des médias.

Dans une lettre ouverte au Président de l'Assemblée générale, Tijjani Muhammad-Bande, 210 ONG - Groupe d'appui à Genève pour la protection et la promotion des droits de l'Homme au Sahara occidental, ont exprimé leur rejet et leur "profonde préoccupation" de la nomination du diplomate marocain, "Omar Hilale", comme l'un des deux co-facilitateurs du processus de "Renforcement et amélioration du fonctionnement efficace du système d'organes créé en en vertu des traités relatifs aux droits de l'Homme".

En outre, le Royaume du Maroc "occupe illégalement et militairement le territoire non autonome du Sahara occidental depuis 1975 et viole systématiquement le droit international humanitaire, ainsi que tous les droits fondamentaux du peuple sahraoui, y compris sa souveraineté sur les ressources naturelles et son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, consacrées dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies", ajoute la lettre.

Il convient de rappeler ici, notent les ONG, que pendant la période de Mme Navy Pillay en tant que Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme, le diplomate marocain en question, Hilale, a été "inculpé, sur la base de plusieurs documents officiels" divulgués par un lanceur d'alerte marocain, de corruption de hauts fonctionnaires des Nations Unies "pour servir les intérêts de son pays, manipulant les mécanismes des Nations Unies et compromettant les efforts déployés à l'époque par l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies, Christopher Ross".

Les membres de ces ONG saisissent cette occasion pour réitérer leur appel aux membres du Conseil de sécurité et en particulier, à la France pour inclure un chapitre sur les droits de l'Homme dans le mandat de la MINURSO et permettre "sincèrement" à la Mission de s'acquitter de son mandat fondamental, qui devait être rempli en 1992 : l'organisation et la supervision d'un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental".

Parmi les ONG signataires figurent : African Law Foundation (AFRILAW), Association américaine des juristes (AAJ), Association des amis du peuple sahraoui de Campo de Gibraltar (FANDAS), Association espagnole de droit international des droits de l'homme (AEDIDH), Association des parents des prisonniers sahraouis et des disparus (AFAPREDESA), Association sahraouie pour le contrôle des ressources naturelles et la protection de l'environnement, l'Association sahraouie contre la torture, Association des Femmes Sahraouies en France, Association pour un référendum libre et régulier au Sahara occidental (ARSO), Association Sahraouie des Victimes des Violations Graves des Droits de l'Homme Commises par l'Etat Marocain (ASVDH) et Australie Western Sahara Association.(