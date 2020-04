Afrique: L'OMT lancera bientôt un dispositif pour le redressement du secteur touristique

L'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) lancera bientôt un nouveau dispositif d'assistance technique pour le redressement du secteur touristique, ce qui est en mesure d'aider les pays à se remettre sur les rails de la croissance.

Selon une information, publiée vendredi, sur le site de l'OMT, à l'issue de la troisième réunion du comité de crise pour le tourisme mondial, ce dispositif permettra aux Etats membres de renforcer leurs capacités et de mener une action plus efficace de marketing et de promotion de leur secteur du tourisme au cours des mois difficiles qui nous attendent.

Ainsi, l'OMT a saisi cette occasion, pour appeler ses membres à « faire davantage pression sur les dirigeants mondiaux pour revoir les politiques en matière de fiscalité et d'emploi liées au tourisme et pour assurer la survie des entreprises de façon à contribuer aux efforts plus larges en vue du redressement ».

« Cette crise a montré l'étendue de la solidarité par-delà les frontières, mais ce n'est pas avec de belles paroles et de beaux gestes que l'on va protéger les emplois ou aider les millions de personnes dont les moyens d'existence dépendent d'un secteur du tourisme prospère.

C'est l'occasion pour les gouvernements de reconnaître la valeur exceptionnelle du tourisme, non seulement pour fournir des emplois, mais aussi pour être un moteur de l'égalité et de l'inclusivité.

Notre secteur a démontré sa capacité à rebondir et à contribuer au relèvement des sociétés. Il a maintenant besoin du soutien voulu pour pouvoir, une fois encore, être en première ligne des efforts de redressement. », a indiqué le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili.

Il est à noter que l'organisation onusienne a fait observer, dans un rapport, publié récemment, que 96 % de toutes les destinations dans le monde, ont mis en place des restrictions, totales ou partielles, depuis la fin janvier, avec la propagation de la pandémie Covid-19.

Il est à rappeler que l'OMT a institué le comité de crise pour le tourisme mondial afin de rassembler chacune des composantes du secteur du tourisme et des institutions internationales de premier plan pour assurer, ensemble, une unité d'action en vue d'atténuer l'impact de la Covid-19 et de préparer le tourisme à se rétablir.