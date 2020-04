Tunisie: La BNA lance le mandat-cash digital, valable 24h/7j

Là où les pessimistes voient une contrainte, les optimistes voient une opportunité.

Faisant de l'optimisme la foi de l'innovation, la Banque nationale agricole (BNA) vient de lancer pour la première fois en Tunisie, un nouveau produit « Le Mandat Cash », un service de transfert d'argent instantané et digitalisé.

Le Mandat Cash lancé par la BNA permet un transfert Instantané d'argent (en moins d'une minute) grâce à un service hautement sécurisé et très pratique.

Simple, facile, pratique et rapide, le mandat cash peut-être envoyé via les agences de la BNA ainsi que les canaux d'internet banking et de mobile banking.

Le bénéficiaire pourra encaisser immédiatement, cet argent dans l'une des agences de la BNA ou via les GAB de la banque, 24h/7j, de jour comme de nuit, et ce après réception d'un code communiqué par l'expéditeur.

Une preuve que confinement ne rime pas avec attentisme et immobilisme mais représente une occasion pour créer, concevoir et inventer.

Depuis le déclenchement de la crise du Corona virus, la BNA a fait preuve d'une grande réactivité face aux attentes du pays et aux nouveaux besoins des clients.

Cette fois-ci elle satisfait à d'autres attentes : celles des clients, des non clients et même des non bancarisés pour répondre aux situations d'urgence financière auxquelles ils peuvent être confrontés.

La BNA évolue, développe ses services, crée des produits adaptés à l'ère du temps et fait des nouvelles technologies un outil supplémentaire au service de la clientèle et des utilisateurs des services financiers.