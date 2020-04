Togo: 48 motos et 55 voitures saisies en 48h

La force spéciale mixte anti pandémie mise en place pour veiller au respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus a publié samedi un nouveau communiqué sur ses activités sur le terrain.

En l'espace de 48h, elle dit avoir saisi 48 motos et 55 voitures. Pour ce samedi 18 avril, il s'agit de 21 motos et 21 voitures saisies accusées de "non respect du couvre-feu ou du bouclage de zone".

"Faisons tous l'effort de respecter le couvre-feu à Lomé et à Sokodé, de rester à l'intérieur de nos communes respectives et de respecter les autres gestes et mesures barrières contre le COVID-19. Ensemble mettons fin au COVID-19 sur notre territoire", indique le communiqué de la force Covid-19.

Vendredi déjà, l'on signalait que 27 motos et 34 voitures avaient été saisies pour les mêmes causes.

Pire, quatre agents de COVID-19 soupçonnés jeudi de racket au barrage de Akata (Préfecture de Kpélé) ont été relevés et mis aux arrêts pour une sanction disciplinaire.