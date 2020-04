Afrique: Des services de santé décimés par la guerre - Le COVID-19 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

communiqué de presse

Et puis il y a les personnes pauvres, tous les gens sans sécurité financière qui ne savent pas comment ils auront de quoi payer pour des repas dans les semaines à venir, si le confinement se prolonge. Ces personnes pourraient aussi avoir d'autres problèmes de santé, avec un accès plus limité aux soins de santé que les citoyens plus fortunés.

Je m'inquiète aussi au sujet des nombreux enfants ne pouvant plus aller à l'école, et qui n'ont pas tous la possibilité de poursuivre leur éducation à la maison.

Quels sont les pays de la région qui sont le plus exposés aux risques liés au coronavirus?

Les conflits en cours depuis plusieurs années au Yémen et en Syrie ont décimé les systèmes de soins de santé dans ces pays. Les frappes menées par l'alliance militaire syro-russe dans les régions de la Syrie tenues par des forces antigouvernementales ont détruit des hôpitaux et des cliniques, et ont conduit au déplacement de plus d'un million de personnes. Les gens vivent dans des tentes ou dehors, sans accès à l'eau salubre qui est pourtant essentielle pour de bonnes pratiques hygiéniques, et sans pouvoir maintenir la distanciation sociale recommandée.

Au Yémen, comme en Syrie, la malnutrition et la fréquence d'autres maladies signifient que les personnes qui contractent le Covid-19 sont moins susceptibles de s'en remettre. Au Yémen, plus de la moitié de tous les établissements de santé sont fermés ou ne fonctionnent que partiellement. Des frappes ont été menées d'une part par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, et d'autre part par les rebelles houthis, contre des installations médicales et du personnel médical tout au long du conflit. Ces attaques ont fini par contraindre de nombreux professionnels de la santé à fuir le Yémen.

Le déclin du système de santé libyen s'est accéléré pendant le conflit dans l'ouest de la Libye. Ce pays n'est pas en mesure de fournir des soins adéquats aux milliers de détenus qui vivent dans des prisons surpeuplées et insalubres, ni aux migrants enfermés dans des centres de détention dans des conditions abusives.

La fermeture de la bande de Gaza par Israël depuis 13 ans signifie que le système de santé y est défaillant. Les Palestiniens vivant à Gaza ont besoin de la permission d'Israël pour se rendre en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, en Israël ou ailleurs afin d'obtenir des soins médicaux spéciaux. En raison des nouvelles restrictions liées au coronavirus, Israël risque de réduire davantage encore le nombre de permis accordés aux Palestiniens afin qu'ils puissent provisoirement quitter Gaza pour obtenir des soins médicaux.

En outre, la bande de Gaza est l'un des lieux les plus densément peuplés dans le monde, ce qui rend la distanciation social particulièrement difficile.

Les travailleurs migrants vivent souvent dans des logements surpeuplés et insalubres, ce qui augmente le risque d'infection. Au Qatar, les autorités ont imposé des mesures de confinement dans les zones où vivent de nombreux travailleurs migrants, souvent dans des conditions de surpeuplement. Dans les divers États du Golfe, il est à craindre que les travailleurs migrants n'aient pas un accès suffisant aux informations sur le Covid-19, ni aux tests de dépistage ou traitements médicaux.

Dans des pays comme les Émirats arabes unis, le Liban et la Jordanie, de nombreuses travailleuses domestiques migrantes cuisinent, font le ménage et s'occupent des enfants dans des conditions parfois proches de l'exploitation. Elles pourraient voir leur situation se détériorer davantage encore, en raison de la pandémie.