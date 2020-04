Algérie: Journée du savoir - Le cheikh de la zaouïa Qacimia salue le message du Président de la République

Alger — Le cheikh de la zaouïa Qacimia et président de la Ligue Rahmania des zaouïas scientifiques, Mohamed El Mamoun El Qacimi a salué, samedi, la teneur du message du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de la Journée du Savoir.

Au nom de la zaouïa Kacimia El Hamel et de l'ensemble des zaouïa Rahmania et au nom de toutes les zaouïa d'Algérie en général, je vous exprime mes remerciements et toute ma gratitude et considération, suite au message que vous avez adressé à la Nation, à l'occasion de la Journée du Savoir, et à travers lequel vous avez eu le mérite de conférer à cette Journée toute sa portée", a écrit le Cheikh de la zaouïa Qacimia dans son message au Président de la République.

"C'est ce point précis que nous n'avions eu de cesse de souligner lorsque nous avions appelé à faire sortir la Journée du Savoir du cercle restreint dans lequel elle était confinée depuis son institution: Faire de cette Journée une occasion pour louer les mérites du Savoir, mettre en relief le rôle des Oulémas dans la vie de la Nation et offrir aux générations montantes des exemples à suivre", a ajouté le président de la Ligue Rahmania.

"Le discours durant la Journée du Savoir, voire tous les jours, doit être fédérateur, unificateur et réconciliateur. Un discours réformateur qui unifie les rangs de la Nation et renforce son unité et sa cohésion, à la faveur de ses valeurs et de son appartenance civilisationnelle authentique", a-t-il soutenu.

"Vous avez rendu hommage, dans votre message, aux Oulémas en faisant référence à leurs hauts faits et à leur apport dans différents domaines des

sciences et du Savoir, en tête desquels les savants dévoués, qualifiés d'étoiles transperçant les ténèbres", a affirmé le Cheikh de la zaouïa Qacimia à l'adresse du Président Tebboune, ajoutant que "la Nation consciente est celle qui sait reconnaitre à ses savants tout le mérite qui leur revient".

Pour le cheikh de la zaouïa Qacimia, ces "savants qui sertissent l'Histoire de la Nation et son présent prometteur, ainsi que leurs héritiers qui, à leur tour, préservent le legs du prophète (QSSSL) de tout excès ou extrémisme, battent en brèche les interprétations erronées et préservent le référent national, se veulent un rempart contre l'extrémisme et l'intégrisme".