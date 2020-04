Afrique de l'Ouest: AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA SELECTION D'UN CABINET DE CONSULTANTS CHARGE DE LA CONCEPTION DE COURS, ET DE MODULES DE FORMATION EN EDUCATION FINANCIERE AINSI QUE DE L'ANIMATION DE SESSIONS DE FORMATION DES FORMATEURS DANS L'UEMOA

document

1.La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a reçu un don de la Confédération suisse pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale d'inclusion financière dans l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Dans le cadre de l'implémentation de cette Stratégie, elle se propose de solliciter un Cabinet de consultants, qui aura pour mission de concevoir des cours et des modules de formation en éducation financière et d'animer des sessions de formation des formateurs en la matière.

2. Le Cabinet de consultants sera chargé ; (i) de concevoir les cours d'éducation financière en vue de leur intégration dans les systèmes éducatifs au niveau national, (ii) d'élaborer les modules de formation au profit des cibles du programme régional d'éducation financière en dehors du milieu scolaire et (iii) de former les formateurs chargés d'animer les sessions de formation dans les pays de l'Union.

3. La durée de la mission est de dix-huit (18) mois.

4. La BCEAO invite les Cabinets intéressés à présenter leur candidature, en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants désireux de faire acte de candidature doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et les expériences pertinentes pour l'exécution des services sollicités. Ils doivent également fournir les preuves (brochures, références, etc.) des contrats similaires qu'ils ont eu à exécuter ainsi que de leurs expériences dans le domaine. Les soumissions en consortium ou en groupement de cabinets sont autorisées.

5. Le Cabinet de consultants doit avoir la compétence requise pour effectuer les services mentionnés ci-dessus. Il doit justifier d'au moins cinq (5) années d'expérience dans l'exécution de missions similaires (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) ainsi que d'au moins trois (3) références pertinentes en matière de prestations d'envergure internationale dans le domaine de l'éducation financière, au cours des cinq (5) dernières années. Une référence en Afrique serait un atout.

6. Les critères d'éligibilité ainsi que les procédures de sélection qui seront utilisés, seront conformes aux Règles et Procédures de la BCEAO.

7. Les Consultants intéressés par le présent avis à manifestations d'intérêt sont priés de faire parvenir, par courrier électronique, en version PDF, leurs dossiers de candidature, au plus tard le 31 mai 2020 à 17h00 GMT, à l'adresse ci-dessous, avec en objet, la mention « Sélection d'un Cabinet pour la conception de cours et de modules de formation en d'éducation financière ainsi que de l'animation des sessions de formation des formateurs dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) – Avis à manifestation d'intérêt N°DIF/0021J20 ».

BCEAO-Siège Directeur de l'Inclusion Financière Avenue Abdoulaye FADIGA BP : 3108 Dakar - Sénégal Tél. : 00 221 33 839 05 00 Courriel : courrier.zdif@bceao.int

8. Des informations complémentaires peuvent être obtenues à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus