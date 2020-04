Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - Les cadres du Bafing offrent des vivres et non vivres aux populations

Les cadres de la région du Bafing, avec à leur tête les ministres Mamadou Sanogo de l'Économie numérique et de la Poste et Moussa Sanogo, chargé du Budget et du Portefeuille de l'État, viennent de faire aux populations d'importants dons en vivres et non vivres. Ce sont des kits sanitaires (dispositifs de lavage des mains, gel hydro-alcoolique, savon liquide, javel), des équipements de protection (cache-nez) et 6 tonnes de riz.

Ces dons à répartir entre les départements du Bafing ont été officiellement remis, le samedi 4 avril, à Touba, chef-lieu de région du Bafing, par Dosso Adama, conseiller technique du ministre Moussa Sanogo. Celui-ci a indiqué que cet appui traduit la volonté de l'ensemble des cadres de soutenir les populations en cette période de crise, afin de leur permettre de se prémunir contre le coronavirus.

«Notre pays, à l'instar de la quasi-totalité de la planète, fait face, depuis le début du mois de mars, à une crise sanitaire inédite : la pandémie du coronavirus. Cette maladie est de nature à troubler la quiétude des populations. Et le Bafing n'échappe pas à cette menace planétaire. C'est pourquoi les cadres se sont mobilisés pour apporter leur soutien aux populations », a-t-il dit.

Avant de saluer les décisions prises et les mesures édictées par le Chef de l'État à l'effet de protéger la population. Il a ensuite lancé un appel au respect des mesures barrières. « Lavez-vous régulièrement les mains au savon ou utilisez du gel hydro-alcoolique. Toussez ou éternuez dans le creux du coude ou dans un mouchoir, puis mettez-le dans une poubelle. Observez une distance d'au moins un mètre avec votre interlocuteur, ne vous serrez pas les mains, évitez les regroupements de plus de 50 personnes, réduisez vos déplacements et respectez le couvre-feu », a-t-il exhorté.

Les bénéficiaires, par la voix de El hadj Bamba Bambadjan, ont adressé leur infinie gratitude aux donateurs, tout en s'engageant à faire bon usage des dons.Yao Kouakou Dinard, préfet du département de Koro, représentant Mme le préfet de région, a rappelé les efforts consentis par le gouvernement en vue de soulager les populations en cette période difficile. Il a, en outre, salué la mobilisation des cadres aux côtés des populations de la région du Bafing. Et a invité celles-ci à suivre « à la lettre toutes les mesures » instituées pour rompre la chaîne de contamination.