Congo-Kinshasa: Léopards - « Le staff technique est mieux avec N'sengi Biembe et Oualembo », dixit Masuaku

Latéral gauche de West Ham en Angleterre, Arthur Masuaku n'a pas aussi été tendre avec l'ancien sélectionneur des Léopards de la RDC, Florent Ibenge lors d'une conversation avec l'ancien international congolais de Brazzaville Yannick Gabriel Loemba sur Instagram.

Après les critiques émises par l'ancien capitaine des Léopards Youssouf Mulumbu sur la gestion des Léopards de la République démocratique du Congo par l'ancien sélectionneur Florent Ibenge, un autre joueur en a rajouté une couche. Lui aussi en conversation avec sur Instagram avec l'ancien international congolais de Brazzaville Yannick Loemba comme précédemment Mulumbu, Arthur Masuaku Fuka, latéral gauche de Westham en Angleterre a été plus direct dans son acerbe critique à l'égard de l'ancien patron du staff technique national. Pour lui, il y a eu métamorphose au sein de la sélection depuis l'arrivée de Christian N'sengiBiembe et Christopher Oualembo à la tête du staff technique des Léopards.

« La structure s'est améliorée. Ce staff est mieux avec l'arrivée de Christopher Oualembo, Christian N'sengi, etc. Ça parle football puisqu'ils ont ramené des gens compétents, qui ont un certain vécu footballistique. Ça change tout. On ne demandait pas la lune, mais un minimum. Et maintenant ça va. Avec Ibenge, c'était mal, une blague. C'était une parodie », a lâché sans langue de bois le joueur de 26 ans formé à Lille et passé par Lens, Valenciennes en France, et l'Olympiakos de Pirée en Grèce, avant de joindre West Ham en Premier League anglaise. L'on note que Masuaku est arrivé en sélection, convaincu par Youssouf Mulumbu d'opter pour le pays d'origine de ses parents, lui qui est né à Lille en France. D'abord titulaire, il a perdu sa place au profit de Glody Ngonda alors défenseur de l'AS V.Club avant d'être transféré à Dijon en France.

Parlant de son amour pour le pays, il a souligné qu'il n'aimait pas le Congo, il n'allait plus revenir après l'épisode où ils avaient été bloqués à l'aéroport au Kenya, en route pour Dar Es Salaam en Tanzanie pour un match amical que les Léopards avaient perdu par zéro but à deux. Et pour le match le match amical à Blida contre l'Algérie (un but partout) reste son match référence. Il est le troisième joueur à s'exprimer sur le travail de Florent Ibenge.

Avant Youssouf Mulumbu, un autre cadre, Cédric Bakambu de Beijing Guoan en Chine, a fait lui aussi un paralléle entre l'ancien sélectionneur, et le nouveau, Christian N'sengiBiembe. « Les deux sont des compétiteurs et ont toujours la soif de vaincre. Mais leurs méthodes sont différentes. Christian N'sengi met beaucoup plus l'accent sur le fond de jeu. Précédemment, on se focalisait sur la victoire... Je n'ai pas aussi dit qu'on ne produisait pas du beau football auparavant, sauf que c'était par intermittence... ». L'on se rend en fait compte que quelques mois après le départ de Florent Ibenge qui a offert à la République démocratique du Congo la médaille de bronze à la Coupe d'Afrique des nations en 2015, certains cadres commencent à se lâcher et dévoiler les arcanes de sa gestion. Ou ont peut-être à régler des comptes.