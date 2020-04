Sénégal: Impact du COVID 19 - Les pertes de recettes estimées à 340 milliards de FCFA, selon Amadou Hott

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération était l'invité de « Iradio » dans l'émission « Jury du dimanche ». Au cours de cette émission, Amadou Hott est revenu sur l'impact du Covid-19 dans notre économie. Selon M. Hott, les pertes de recettes fiscales sont estimées à 340 milliards de FCfa.

« Chaque institution, chaque ministère fera un effort pour couper sur les dépenses de fonctionnement et sur les dépenses qui n'ont plus leur raison d'être comme les voyages et les missions.

Le financement de ce plan inclut également de compenser les pertes de recettes fiscales à hauteur de 178 milliards de FCfa parce qu'on s'attend à des pertes de recettes de 340 milliards de FCfa et le reste sera compensé par les économies budgétaires de l'ordre de 159 milliards de FCfa », a déclaré le ministre de l'Economie.

Il a expliqué que pour compenser ces pertes fiscales, l'Etat compte faire une économie budgétaire de 159 milliards de FCfa et puiser 178 milliards de FCfa dans le fonds Covid 19 estimé à 1000 milliards de FCfa qui servira à financer le Plan de résilience économique et sociale.

Il a ajouté que l'objectif de ce plan est d'avoir la bonne riposte sanitaire, d'où l'enveloppe de 64 milliards de FCfa dégagée pour appuyer le ministère de la Santé et de l'Action sociale et les forces de défense et de sécurité ; la résilience des populations les plus vulnérables.

Ce qui à son avis, explique l'enveloppe de 100 milliards de FCfa dont 69 milliards de FCfa pour l'achat de vivres, 15,5 milliards de FCfa pour payer les factures d'électricité de la tranche sociale, 3 milliards FCfa pour le paiement des factures d'eau de la tranche sociale et 12 milliards de FCfa pour soutenir la diaspora.