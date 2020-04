Algérie: Accès libre aux plateformes numériques d'enseignement pour les élèves et étudiants raccordés aux différents réseaux

Alger — Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé dimanche avoir convenu avec les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que divers opérateurs de téléphonie fixe et mobile d'accorder un accès libre aux plateformes numériques d'enseignement aux élèves et étudiants raccordés aux différents réseaux.

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a précisé, dans un communiqué, avoir convenu avec les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que divers opérateurs de téléphonie fixe et mobile, publics et privés, d'accorder un accès libre aux plateformes numériques d'enseignement via les adresses URL aux élèves et étudiants raccordés aux différents réseaux de téléphonie mobile ou de la technologie de quatrième génération (4G LTE) afin de leur permettre de poursuivre leur cursus scolaire et d'éviter tout retard.

"Cette initiative a été accueillie favorablement par ces opérateurs et les ministères susmentionnés", ajoute la source.

La crise que traverse le pays en raison de la propagation du Covid-19 a engendré la nécessité de recourir aux TIC à travers tous les moyens offerts afin de veiller au confort du citoyen de manière générale et de permettre aux élèves et aux étudiants, en particulier, de poursuivre leur cursus scolaire, ajoute la même source.

Le ministère de la Poste a salué, en outre, "le sens de la solidarité et l'engagement des opérateurs durant cette période critique que traverse le pays", conclut le communiqué.