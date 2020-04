Algérie: Mois du patrimoine à Mostaganem - Projection de documentaires et de reportages sur internet

Mostaganem — Environ 20 films documentaires et reportages sur le patrimoine matériel et immatériel de la wilaya de Mostaganem seront projetés sur internet par la maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki dans le cadre du mois du patrimoine, a-t-on appris des organisateurs.

Le programme prévoit des conférences sur le patrimoine culturel de Mostaganem, des photos et des dessins de sites archéologiques, la diffusion de documentaires et reportages sur le patrimoine matériel et immatériel ainsi que des interviews avec des intellectuels et des chercheurs sur la préservation de ce legs culturel et civilisationnel, a-t-on indiqué.

Les activités organisées habituellement lors du Mois du patrimoine (18 avril au 18 mai) ont été adaptées à la situation sanitaire marquée par l'épidémie du Coronavirus. Elles seront proposées à travers les supports électroniques et les réseaux sociaux, ont précisé les organisateurs.

Elles ont été lancées par la diffusion du premier numéro de la série "Notre patrimoine est notre identité", dan lequel le poète Abdelkader Larabi aborde dans une vidéo de 20 minutes la poésie populaire et melhoun, ainsi que leurs place et rôle dans la préservation de l'identité nationale.

En outre, l'établissement culturel a lancé, jeudi dernier, des concours du meilleur poème, du meilleur roman, de la meilleure toile et du meilleur film sur "Youm El Ilm (journée du savoir). Ces concours, auxquels la participation se fait exclusivement par e-mail, s'adressent aux élèves de différents paliers scolaires et aux étudiants universitaires dans le but de créer une animation culturelle et familiale durant le confinement partiel.