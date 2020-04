Sénégal: Force COVID-19 - Le général François Ndiaye nommé président du Comité de suivi

Dakar — Le général de division, François Ndiaye a été nommé président du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les Effets du COVID-19 (FORCE COVID-19), annonce un communiqué transmis à l'APS.

Le décret de nomination du président du président du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE COVID 19 a été signé dimanche par le président de la République Macky Sall, indique la même source.

Le général François Ndiaye a occupé jusqu'à sa nomination, les fonctions d'Inspecteur général des forces armées(IGFA).

Au cours de sa carrière, le général Ndiaye a assuré les fonctions de chef d'Etat-major de l'armée de terre. Il avait dirigé les forces de la CEDEAO en Gambie.

Le Général François Ndiaye est un parachutiste de formation, sorti de l'Académie militaire royale de Meknès (Maroc).

Il a reçu une solide formation aux Etats-Unis, avant d'avoir le grade de colonel à 45 ans, devenant ainsi le plus jeune colonel de l'armée de terre, alors qu'il commandait la zone militaire N° 1 (Dakar).

Né à Joal-Fadiouth (département de Mbour), il a fait plusieurs séjours en Casamance (sud), et a servi pendant 4 ans au Bataillon confédéral en Gambie.

Il a étudié le droit à l'Université Mohamed V de Rabat, avant d'intégrer l'Académie militaire royale de Meknès.

Il est titulaire d'un diplôme supérieur en anglais, obtenu à l'Université d'Ibadan (Nigeria) et d'un master 2 en citoyenneté, droits de l'Homme et action humanitaire à l'Institut des droits de l'homme et de la paix (IDHP de l'UCAD). Il a aussi décroché un master 2 en gestion des ressources humaines et organisation.

Son séjour aux Etats-Unis a été couronné d'un diplôme d'état-major de l'Us Army Command and General Saff College (USA entre 1993-1994).

Le général Ndiaye a également obtenu le brevet de l'Ecole supérieure de Guerre du Nigeria National Defense College (major de sa promotion).

Il a aussi une longue expérience des missions onusiennes. En effet, il a été tour à tour été chef des opérations de la Mission des Nations unies au Congo (MONUC) et chef des officiers de liaison et de planification de la Mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT).

Le Général François Ndiaye, qui est titulaire de plusieurs décorations sénégalaises et étrangères, fut ancien conseiller militaire du Bureau des Nations unies pour l'Afrique centrale (UNOCA).

Le FORCE COVID-19 créé Président de la République pour appuyer des secteurs de l'économie touchés par la montée en puissance de la pandémie, sera doté de 1.000 milliards de francs CFA.

Macky Sall a lancé un appel au secteur privé et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin qu'ils apportent leur soutien au FORCE-COVID-19.

Les ressources du Fonds serviront entre autres, à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora. Une enveloppe de 65 milliards de Francs CFA est consacrée à l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence.