Congo-Kinshasa: Football-Transferts - Bakambu intéresse Valence, Disasi attire Arsenal, le PSG piste Mukiele

Le mercato d'été est presque lancé, en dépit de la pandémie du Covid-19 qui mis à l'arrêt le monde du football. Et des Congolais son concernés par ce mercato.

L'on apprend que que l'actuel fer de lance de l'attaque des Léopards de la République démocratique du Congo, Cédric Bakambu est sur les tablettes de Valence CF en Espagne. Le Congolais qui évolue depuis deux saisons à Beijing Guoan en Chine après son départ de Villareal intéresse la direction du club espagnol, en septième position au classement de la Liga.

Bakambu a été sur le point d'être transféré à Barcelone au dernier mercato hivernal, pour remplacer l'attaquant uruguayen Suarez gravement blessé. Ayant auparavant suscité l'intérêt de Tottenham en Angleterre et l'Athletico Madrid, c'est donc au tour de Valence de s'aligner sur lui sur base de ses statistiques lors de son passage à Villareal.

En effet, Bakambu a inscrit 48 buts en 105 matchs disputés durant les trois saisons passées chez les sous-marins jaunes, avant de prendre la direction de la Chine. Aussi, affirme le journal espagnol La Razon, l'entraineur Albert Celades de Valence tient à ce que le Congolais rejoigne son effectif. Mais il va devoir être convainquant car le Congolais de 29 ans a aujourd'hui un salaire de 18 millions d'euros l'an, et sa préférence s'il veut revenir à Europe, est d'évoluer en Premier League anglaise, considérée aujourd'hui comme le meilleur championnat national au monde (et le plus lucratif d'Europe).

Futur Léopard de la République démocratique du Congo, le jeune défenseur Axel Disasi du Stade de Reims (Ligue 1) pourrait quitter l'Hexagone au mercato estival. Selon le journal sportif français L'Equipe, les Londoniens d'Arsenal et des clubs allemands ont l'œil sur le jeune défenseur qui figure aujourd'hui dans l'équipe type de la L1.

Reims a fixé sa clause libératoire à 20 millions d'euros. Régulier, le jeune congolais qui a choisi de porter de la sélection du pays d'origine de ses parents, la République démocratique du Congo (il devait faire ses débuts contre l'Angola en mars dernier en troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations -CAN 2021), est titulaire indéboulonnable depuis le début de la saison. Il a joué les 27 matchs de Reims avant la suspension de la L1 suite à la pandémie du Coronavirus.

Le latéral droit franco-congolais Nordi Mukiele (22 ans) est pisté par le Paris Saint Germain (PSG). Le profil de l'ancien joueur de Montpellier et actuel coéquipier de Christopher Nkunku à Leipzig en Bundesliga, intéresse les dirigeants parisiens afin de faire face à d'éventuels départs des cadres défensifs au mercato d'été.

En effet, le Brésilien Thiago Silva, le Français Laywin Kurzawa et le Belge Thomas Meunier vont être en fin de contrat. La piste Nordi Mukiele se présente comme une alternative, le joueur étant polyvalent en défense (il peut évoluer sur le flanc et dans l'axe de la défense). Mukiele figure aussi sur la liste des binationaux contactés par le sélectionneur adjoint Christopher Oualembo pour rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo, ainsi que Christopher Nkunku, en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) et les futurs qualificatifs de la prochaine Coupe du monde en 2022 au Qatar.

Autre Congolais de souche, Anthony Musaba serait dans les viseurs de l'Olympique de Marseille (OM), fait-on savoir. Jeune joueur de 19 ans, évoluant à Nec Nijmegen en D2 aux Pays-Bas, il attirerait aussi l'attention des écuries européennes comme le Borussia Dortmund (qui a rencontré les dirigeants de Nijmegen en janvier dernier pour un éventuel transfert) et du BVB Stuttgart en Allemagne, et Valence Espagne. Avant l'interruption des championnats, le jeune ailier néerlando-congolais a disputé 26 matchs avec son club pour 9 buts et 5 passes décisives. Nic Nijmegen est huitième au classement sur vingt clubs.

Le jeune attaquant anglo-congolais Stephy Mavididi de Dijon (L1 France) a exprimé sa volonté de retourner à Arsenal, son club formateur qu'il préfère à la Juventus de Turin auquel il est contractuellement lié et qui l'a placé en prêt au DFCO jusqu'en juin. A

uteur d'une saison de bonne facture pour sa première dans l'élite du football français, le jeune attaquant de 21 ans a déclaré à la presse britannique : « J'espère jouer régulièrement pour la Juventus, qui cependant n'est pas le seul club au monde. Mon rêve, c'est de jouer en Premier League, et je travaille pour revenir en Angleterre. Pour moi, j'ai de nombreuses cibles. La Juventus en fait partie, mais si cela ne fonctionne pas, je passerai à la suivante. Et ce serait un rêve de jouer à nouveau pour Arsenal, bien que pour le moment, je ne dirais pas que je suis prêt à jouer dans une équipe comme Arsenal ».

International anglais chez les U17 (il a disputé l'Euro U17 en 2015), U18, U19 et U20, Stephy Mavididi aurait été contacté par le staff technique des Léopards de la République démocratique du Congo de Christian N'sengiBiembe et Christopher Oualembo.