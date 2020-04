Angola: Le pays répertorie plus de mille monuments et sites

Luanda — Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement a répertorié 1.357 biens culturels classifiés comme monuments et sites nationaux, constituant des vestiges des villes et actions humaines du passé qui devraient être diffusés.

Ces données figurent dans une note de ce Département ministériel à l'occasion de la Journée mondiale des monuments et des sites, qui ajoutent que la gestion, la préservation et la valorisation du patrimoine existant, ainsi que la sauvegarde et la divulgation du patrimoine national constituent les défis du secteur.

Selon le ministère, la date devrait servir de réflexion pour tous les acteurs publics, du secteur privé et des citoyens quant à la responsabilité individuelle et collective de préserver pour diffuser les monuments et sites d'Angola.

Le département ministériel salue les progrès réalisés dans ce domaine, en particulier la classification de 280 biens cultuels comme patrimoine culturel immobile, l'inscription d'un vestige comme patrimoine culturel mondial et de trois autres biens sur la liste indicative de l'UNESCO.

L'Angola possède un vaste patrimoine historique, culturel et naturel, qui comprend des paysages naturels, la faune et flore, éparpillées entre les communautés de différents pays voisins, servant de base à l'écotourisme reconnu dans la région", lit-on dans le message.

Le 18 avril, Journée internationale des monuments et sites, a été instituée en 1982 par le Conseil international de Monuments et Sites (ICOMS, sigle en portugais) et approuvée par l'UNESCO l'année suivante, dans le but de sensibiliser les États membres à diversifier, à protéger et à conserver le patrimoine culturel.