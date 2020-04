Sénégal: Six nouveaux cas contact enregistrés à Ziguinchor

La ville de Ziguinchor a enregistré 6 nouveaux cas contact positifs au coronavirus, dimanche 19 avril 2020. Cet état de fait a suscité une vive inquiétude au sein des populations.

Selon les autorités médicales, dans la commune de Ziguinchor, l'épicentre du Coronavirus a migré maintenant du quartier Lyndiane vers celui de Diabir. Ce dernier quartier compte présentement le plus grand nombre de malades, totalisant 8 cas contact positifs dont 2 anciens, plus les 6 nouveaux qui viennent d'être identifiés. Quant au quartier Lyndiane, qui a été la porte d'entrée du Covid-19 dans la ville, il a cumulé 3 cas (1 cas communautaire et 2 cas contact).

Face à cette situation alarmante de la pandémie, les autorités (tous niveaux de responsabilités confondus) ne cessent d'exhorter les Ziguinchorois à faire davantage preuve de responsabilités, en respectant scrupuleusement toutes les recommandations et interdits. Pour sa part, le Comité régional de gestion des épidémies est en train de multiplier les activités de sensibilisation, afin d'informer plus les populations locales et de conscientiser ces dernières sur les dangers de la propagation de la pandémie au niveau de la commune.