Sénégal: Quand les réseaux sociaux se jouent du semi-confinement

Dans le contexte de couvre-feu et de semi-confinement obligé par le coronavirus, les réseaux sociaux se confirment mieux comme de véritables plateaux de communautés. Beaucoup d'internautes s'y donnent rendez-vous pour travailler, rire, chasser le stress ou pour quelques raisons plus funestes.

«Attention aux sextapes de l'après-coronavirus», avertit malicieusement Ama Niang. C'est là une curieuse manière pour le jeune homme d'alerter sur les mauvais points de la super connexion aux réseaux sociaux en ce contexte de pandémie de Covid-19.

Aucun chiffre ou statistique ne démontre encore le fait, mais un constat populaire donne à voir que les réseaux sociaux sont encore plus prisés en ce contexte de couvre-feu et de semi-confinement dus à la pandémie de coronavirus. Certaines plateformes, peu populaires jusqu'à récemment ou qui avaient perdu de leur superbe de jadis, ont d'ailleurs repris du poil de la bête virtuelle. C'est le cas de Houseparty et de Skype.

Les images et l'instantanéité sont ici recherchées. En cette période de télétravail, beaucoup d'entreprises y ont recours pour la vidéoconférence de leurs réunions professionnelles périodiques. Houseparty se montre plus pratique et plus fun, c'est selon. L'application reçoit jusqu'à huit participants. «Skype devient plutôt has been. Avec Houseparty, c'est plus inclusif et plus chaleureux je trouve», fait remarquer Badara Faye, 31 ans, chef d'une nouvelle boîte de communication composée de six membres. La moyenne d'âge de son équipe est dans la vingtaine, et il profite de cette stat. «Je sais qu'ils s'enorgueillissent d'utiliser Houseparty pour leur boulot. Surtout que j'ai demandé, pour faire fun, que chacun boit, mange un petit truc et que la vidéoconférence soit la plus décontractée possible. Je sais qu'ils le disent partout et sont toujours enthousiastes pour le rendez-vous», rigole Badara.

Fatima Seck, étudiante sénégalaise résidant à Rennes (France), a créé un groupe de lecture avec ses amis sur Houseparty. Ils s'y rencontrent les dimanches et, tour à tour, chacun propose un exposé sur un livre peu connu et qui l'a marqué. Dans la semaine, ils continuent la discussion sur WhatsApp. «Nous observons un confinement total ici (France). Ceci est un moyen de garder le contact utilement et agréablement avec ma clique», confie l'étudiante en Sciences politiques.

Garder le contact

Ama Niang, étudiant en Droit, a tout le temps le nez fixé sur son écran téléphonique lumineux. Même en pleine séance de thé, il est connecté sur les réseaux sociaux pour lire l'actualité, rigoler et garder le fil avec ses copines. «Il n'y a pas que moi en ce moment. Si vous remarquez bien, toute la nuit la couverture réseau est mauvaise. Et puis heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, sinon nous serions tous devenus fous», atteste le bonhomme, sans lâcher son Smartphone. Il relève toutefois que quand on est aveuglément plongé dans la connexion, l'abus ne se cache jamais loin. «Quand vous discutez avec votre petite amie durant des heures, non seulement vous vous inventez des sujets, mais vous intensifiez la nostalgie. L'autre jour, l'une d'elles m'a demandé des photos obscènes. J'ai refusé, mais d'autres accepteraient sans trop d'hésitations», laisse observer le jeune étudiant.

Son camarade, Basile, compare le couvre-feu et le semi-confinement comme des peines de prison partielles. Il estime que certains sont comme des détenus dans leur confort familial et avec de la connexion. «Ils font de ces bêtises d'esseulés incompréhensibles. Je cherche toujours à comprendre ce délire avec Lily Dior», s'étrangle Basile. Lily Dior est une jeune Américaine d'origine nigériane qui expose ses formes généreuses nues à travers des vidéos en direct sur le réseau social Instagram. De jeunes Sénégalais se sont déferlés sur sa page officielle et ses «prestations», constituant la plupart des 80 000 abonnés qui se sont ajoutés en trois jours. Lily a même remercié les Sénégalais «pour leur soutien et leur amour».

Chez la plupart, le déferlement s'effectue vers les contenus comiques. Certains e-humoristes, en sentant le rôle cathartique qu'ils peuvent jouer, se sont adaptés. C'est le cas de Bathie Drizzy, le twitto le plus cocasse de Facebook. Il se spécialise dans les punchlines aussi drôles que percutantes. Dans ce contexte de coronavirus, il s'est révélé comme l'un des meilleurs agents de sensibilisation sur les réseaux sociaux. À ses 295 000 abonnés sur Instagram et les plus de 24 000 sur Facebook, il informe des gestes barrières et de l'actualité en y adjoignant une bonne dose d'humour et de quolibets gentils à ses posts. «Les gens apprécient bien parce que ça leur permet d'évacuer le stress. J'ai également remarqué que je bénéficie d'une meilleure audience et il y a un regain d'intérêt des utilisateurs», témoigne l'humoriste. Sa page et celle de Mame Balla Mbow, un autre comédien, sont devenues des plateaux digitaux presque incontournables.

Maman Léna, elle, choisit les vidéos sur YouTube. Son dada est de «ressusciter» les vieux contenus et de rattraper son retard des séries sénégalaises. « En deux jours, j'ai regardé les deux saisons des Bobodiouf et de Trois hommes un village. Sur proposition d'un ami, j'ai aussi regardé des films de Sembène Ousmane, Djibril Diop Mambety, Ben Diogoye Bèye, etc. Ces films m'ont surtout permis de voir que je ne connaissais pas bien mon Afrique», avoue, pince-sans-rire, la jeune étudiante en ressources humaines.

Les autorités revoient leur communication digitale

Depuis le début de la pandémie à coronavirus, l'usage des réseaux sociaux chez les pouvoirs publics s'est accentué. Les circonstances actuelles nécessitent la diffusion d'informations fiables et en temps réels. Les plateformes des réseaux sociaux se sont révélées comme l'une des meilleures solutions pour exécuter cette communication de masse. Le Sénégal compte actuellement près de 3,4 millions d'internautes présents sur les réseaux sociaux. Les autorités publiques ont très vite compris le créneau. «L'approche des services institutionnels s'est voulu transmetteuse de l'information officielle, vérifiée et fiable à travers des plateformes authentifiées comme représentants des services publics. Ceci a permis également de mettre en avant les mesures prises pour endiguer la pandémie mais aussi et surtout sensibiliser sur les méthodes barrières», note Mouhamad Ciss, digital manager.

M. Ciss juge que la diffusion journalière du communiqué du ministère de la Santé et l'Action sociale sur ses supports digitaux concourt également à entretenir une relation de confiance entre les populations virtuelles et le gouvernement. Les réseaux sociaux servent également à assurer un dispositif de veille pour éviter les fake news à travers la mise en ligne de contenus relevant le plus souvent de personnes habilitées et expertes en la matière.

«Aujourd'hui, la situation que nous vivons a une forte incidence sur notre usage des réseaux sociaux. Elle oblige les community managers à s'adapter mais aussi à accentuer la communication des institutions représentées sur les réseaux sociaux autour de la crise sanitaire», conçoit le jeune community manager.

Le Covid-19 à l'épreuve des fakes news

Le monde combat un ennemi invisible, le coronavirus. Mais il n'en demeure pas moins que les fakes news et la surexposition des populations aux informations diffusées çà et là constituent un frein à la sensibilisation contre la pandémie liée au Covid-19. La propagation d'informations non vérifiées et ne relevant pas des techniciens de santé est attribuée aux réseaux sociaux et aussi, en grande partie, à la messagerie WhatsApp. Dans cet exercice, les personnes âgées utilisatrices du réseau social semblent mener la danse. À travers plusieurs contenus, vidéos surtout, certains internautes ont longtemps épilogué sur la prétendue immunité des jeunes contre le coronavirus et sur de probables théories du complot. Même l'intelligence du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, n'a pas réussi à démentir la théorie selon laquelle les climats chauds protégeraient contre le virus.

«Le Sénégal n'échappe pas aux fakes news encore moins à l'infobésité. La course à l'information se fait à tous les niveaux. De l'administration aux personnes lambda, personne n'est épargné», sanctionne Mouhamed Ciss. Pour se prémunir de ce flux de fake news, le jeune geek donne la recette. «La meilleure posture est de notamment se fier à l'information officielle, de vérifier ou de faire vérifier les informations recueillies sur les réseaux sociaux et autres messageries. Mais aussi et surtout de ne pas diffuser une information tant que l'on n'est pas sûr de sa véracité ou de son authenticité», suggère M. Ciss.