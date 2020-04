Afrique: COVID-19 - Plus de cinq mille guérisons dans le continent

Jusqu'au dimanche 19 avril, l'Afrique comptait officiellement 21 096 cas confirmés et 1 078 décès dans cinquante-deux pays, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine.

Moins impacté que le reste du monde, le continent africain fait face, lui aussi, à la propagation du Covid-19. On dénombre 5116 guérisons. L'Afrique du Sud est désormais le pays le plus touché avec 3 034 cas déclarés, contre 3 032 pour l'Egypte. Viennent ensuite le Maroc (2 685) et l'Algérie (2 534).

En Guinée, le secrétaire général du gouvernement guinéen, un proche du président Alpha Condé, est décédé après avoir contracté la maladie du Covid-19 qui a tué « plusieurs hauts cadres de l'Etat ». Au Mali, la population s'est rendue aux urnes, malgré la présence du nouveau coronavirus qui a déjà touché 216 personnes dont 41 guéries et 13 décédées.

En RDC, le port du masque a été rendu obligatoire à Kinshasa, la capitale. Ainsi en a décidé le gouverneur de la plus grande ville d'Afrique francophone. La mesure prendra effet dès le 20 avril. A Madagascar, le confinement imposé dans les trois principales villes du pays pour contenir la pandémie sera progressivement levé dès le 19 avril, a annoncé le président Andry Rajoelina, qui a également présenté son « remède » contre la maladie.

En effet, le président Malgache a annoncé la production d'un médicament préventif et curatif du coronavirus mis au point par l'Institut malgache de recherches appliquées. Un remède à base d'une plante cultivée à Madagascar, l'artemisia. « Cette plante renforce l'immunité, protège de nombreux virus et de la fièvre et, surtout, des maladies pulmonaires. Aujourd'hui, chers compatriotes, j'annonce officiellement que les tests que nous avons faits avec ce médicament sont concluants pour lutter contre cette épidémie. Nous avons de bons résultats sur des malades du Covid-19 à Madagascar. Ce médicament peut limiter la progression du virus dans le corps. Covid Organics, c'est le nom de ce médicament qui est déjà en phase de production dans le pays », a déclaré Andry Rajoelina.

Le Congo compte désormais 160 cas confirmés de Covid-19 ; 16 guéris ; 6 décès, selon le dernier bilan établi par le ministère de la Santé. Parmi les pays les plus touchés par région figurent l'Afrique du Sud (3 158 cas, 54 décès, 903 guérisons) ; Maurice (328 cas, 9 décès, 2018 guérisons) ; Burkina Faso (576 cas, 36 décès, 338 guérisons) ; Cameroun (1 017 cas, 42 décès, 305 guérisons) ; Égypte (3 144 cas, 239 décès, 732 guérisons).

Bilan par pays

Afrique du Sud : 3 034 ; Algérie : 2 629 ; Angola : 24 ; Bénin : 35 ; Burkina Faso : 576 ; Burundi : 5 ; Botswana : 20 ; Cameroun : 1 017 ; Cap-Vert : 61 ; Congo-Brazzaville : 160 ; Côte d'Ivoire : 847 ; RCA : 12 ; Comores : 0 ; Djibouti : 846 ; Égypte : 3 144 ; Erythrée : 39 ; Eswatini : 22 ; Éthiopie : 108 ; Gabon : 109 ; Gambie : 10 ; Ghana : 1 042 ; Guinée : 576 ; Guinée-Bissau : 50 ; Guinée équatoriale : 79 ; Kenya : 270 ; Lesotho : 0 ; Libéria : 91 ; Libye : 51 ; Madagascar : 120 ; Malawi : 17 ; Mali : 224 ; Maroc : 2 855 ; Maurice : 328 ; Mauritanie : 7 ; Mozambique : 39 ; Namibie : 16 ; Niger : 648 ; Nigeria : 627 ; RD Congo : 327 ; Rwanda : 147 ; Ouganda : 55 ; Sao Tomé et Principe : 4 ; Sénégal : 367 ; Seychelles : 11 ; Sierra Leone : 35 ; Somalie : 164 ; Soudan : 92 ; Sud-Soudan : 4 ; Tanzanie : 170 ; Tchad : 33 ; Togo : 84 ; Tunisie : 879 ; Zambie : 61 ; Zimbabwe : 25