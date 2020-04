Sénégal: Aide alimentaire - 680 tonnes de riz réceptionnées à Fatick

La région de Fatick a reçu samedi son premier quota de riz, aide alimentaire de l'Etat. Une quantité de 680 tonnes a été réceptionnée par le Gouverneur de la région, Seynabou Gueye, accompagnée de l'ensemble des membres du comité de pilotage, et du maire de Fatick, Matar Diop.

Une vingtaine de camion ont été déchargés, samedi, au niveau du grand magasin du commissariat à la sécurité alimentaire (Csa) de Fatick. Pour le Gouverneur de Fatick, Seynabou Gueye,

«il s'agit pour le moment que du riz pour lequel la région devrait bénéficier de plus de 7600 tonnes pour plus de 60.000 ménages bénéficiaires recensés et figurant dans le Registre national unique (Rnu) et ceux jugés vulnérables au Covid19.

Le Gouverneur de Fatick a, dans cette dynamique d'ailleurs, suggéré d'attendre que toutes les livraisons soient faites avant toute distribution pour faire bénéficier le maximum de populations des dons.

Ainsi, souligne Seynabou Gueye, « nous allons travailler sur le registre unique pour éviter du double emploi consistant à ce qu'un ménage bénéficie deux fois de ces dons de l'Etat, du maire et des autres donateurs.

Le comité de pilotage veut s'assurer d'une plus grande efficacité dans ses actions et atteindre le plus grand nombre afin d'éviter des réclamations.

« C'est pourquoi, nous demandons à tous d'attendre la réception complète de cette aide qui n'est pas seulement composée du riz, mais c'est un kit qui renferme aussi de l'huile, du sucre, des pates alimentaires et du savon » a dit le Chef de l'exécutif régional.

Mme Gueye estime, qu'ils sont dans l'urgence de disposer de listes fiables afin de démarrer la distribution dans les délais les plus brefs. Elle a évoqué également le cas des îles du Saloum ou l'accès est difficile suggérant ainsi le transport direct par voie maritime à partir de Dakar.

Le maire de Fatick Matar Ba a manifesté la volonté du Conseil municipal d'accompagner le chef de l'Etat dans cette initiative solidaire pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune contestation. Cest dans ce sens que la Commune de l'État a débloqué une Somme pour l'achat de riz afin de renforcer er l'aide de l'Etat.