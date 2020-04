Ile Maurice: COVID-19 - Les trois nouveaux cas positifs liés à celui d'hier

Sur les 561 tests réalisés ces dernières 24 heures, trois personnes ont été trouvées positives au Covid-19. Ce sont des membres de la famille du cas décelé hier, dont dix ont été testés via le contact tracing. Le Dr Zouberr Joomaye a animé la conférence de presse quotidienne du National Communication Committee sur le Covid-19, ce dimanche 19 avril.

Le nombre de patients guéris est passé à 208, contre 180 hier. Ces patients ont été traités à la chloroquine associée à un autre antibiotique, l'azithromycine. Après leur départ de l'hôpital, ils sont suivis par le département de la santé pour voir s'ils doivent refaire un test ou pas.

Donc, avec les 328 cas confirmés, les neuf décès et les 208 personnes guéries, Maurice passe à 108 cas actifs.dont un est en intensive care unit sous respirateur artificiel à l'hôpital ENT. Un autre est traité à l'oxygène mais n'est plus intubé. L'état des autres patients à Souillac (13) et Pointe-aux-Piments (trois) est stable, quant à ceux qui se trouvent dans trois hôtels du Nord, ils n'ont presque pas de symptômes.

10 894 tests

Cela fait un mois que l'on a dépisté les premiers cas atteints du Covid 19 (18 mars). 10 894 tests ont été effectués depuis (dont certains plusieurs fois sur une même personne).

«Sur quatre semaines, nous sommes en mesure de voir comment la pandémie a évolué», affirme le Dr Joomaye. Graphiques à l'appui, il explique que la courbe de projection établie par l'Organisation mondiale de la santé, avant le confinement, prévoyait environ un millier de contaminations.

«Depuis le 9 avril, le nombre de cas a stagné avec le couvre-feu sanitaire. La courbe montre une stabilisation. Mais il ne faut pas dire que tout est OK, nous devons rester vigilants. Le virus est toujours là.»

10 894 tests c'est moins de 1 % de la population, reconnaît Zouber Joomaye à la suite d'une question de l'express. Mais «à un mois de l'évolution de la maladie. Peu de pays ont pu le faire. On va continuer à augmenter notre capacité de tester et le nombre de tests. Au fur et à mesure, cela permettra de faire des graphiques sur lesquels les épidémiologistes vont se pencher pour améliorer le service».

Il y a en effet des malades qui peuvent être négatifs, car la maladie connaît des phases, où le test peut être négatif au tout début et quand maladie a évolué. «Mais les médecins sont conscients de cela et des circonstances dans lesquelles refaire des tests pour rattraper le diagnostic.»

Zouberr Joomaye affirme que le gouvernement est conscient qu'on peut faire face à une nouvelle vague de contamination. «Nous ne devons pas baisser la garde, à partir d'un cas seulement le virus peut se propager. Nous devons continuer avec nos habitudes d'hygiène.»

Appli pour le contact tracing

A une question de l'express au sujet des livreurs à domicile, de nourriture notamment, Zouberr Joomaye a répondu que c'était l'occasion pour lui de lancer un appel. Le commerce en ligne et la livraison prennent de l'ampleur. Il demande aux propriétaires de ces services de donner les moyens de protection à leurs employés, d'expliquer les normes sanitaires, qu'ils mettent des gants quand ils manipulent les produits et respectent une distance de plus d'1 mètre quand ils les livrent. Il demande aussi à la population de faire très attention vu que le livreur vient de l'extérieur.

Par ailleurs, une équipe travaille toujours sur la mise en place d'une application mobile pour le contact tracing.

Quant au SDF qui est décédé, sa famille et son entourage ont été testés, mais personne n'était contaminé par le Covid-19.