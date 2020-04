Algérie: Accidents de la route - Un mort et 112 blessés en 24 heures

ALGER-Une personne a trouvé la mort et 112 autres ont été blessées dans 84 accidents de la circulation survenus durant les dernières 24 heures à travers le territoire national, indique dimanche un communiqué des services de la Protection civile.

Pour ce qui est de la lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué,durant la même période, 389 opérations de sensibilisation à travers 32 wilayas en mobilisant 1816 agents ayant accompli 293 opérations de désinfection générale des édifices publics et privés et différents quartiers à travers 38 wilayas, précise la même source, ajoutant que des dispositifs pour la couverture de 21 sites de confinement dans six wilayas ont été mis en place.

Par ailleurs, les secours de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de premières urgence à neuf (9) personnes incommodées, suite à l'inhalation du monoxyde de carbone (Co) émanant des appareils de chauffage et chauffes-bain, à traves les wilayas d'Alger (1 personne), Médéa (4) et Mascara (4). Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les établissements de santé.

Les éléments de la Protection civile ont procédé, en outre, à l'extinction de six (6) incendies urbains et divers a travers les wilayas de Tébessa, Alger ,Saida et Souk Ahras. Ces incendies ont causé le décès de deux (2) femmes à la suite d'un incendie au niveau d'une cuisine à l'intérieur d'une résidence, située au centre de la commune Bajan, dans la daira d'Al-Okla (Tébessa).