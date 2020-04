Algérie: COVID-19 - Retrait des pensions par procuration pour les retraités toujours en vigueur

Alger — Algérie Poste a rappelé dimanche la possibilité de retrait des pensions des retraités et des personnes âgées par procuration, suite au prolongement des mesures de confinement total et partiel, et dans le cadre de la série des mesures préventives prises pour la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) dans les bureaux de poste.

"Suite au prolongement des mesures de confinement total et partiel, et dans le cadre de la série des mesures préventives prises par Algérie Poste pour la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) dans les bureaux de poste, notamment pendant les journées de versement des pensions et des salaires, qui coïncide avec l'avènement du mois sacré du Ramadan, Algérie Poste rappelle, encore une fois, son aimable clientèle, notamment les retraités, de la possibilité de retirer leurs pensions par procuration", a indiqué AP dans un communiqué.

"Cette procédure permet au client, qui ne souhaite pas faire le déplacement dans les bureaux de poste, de mandater une tierce personne, à travers une procuration, pour effectuer l'opération de retrait à sa place, et ce, afin de réduire les déplacements des personnes âgées, considérées comme les plus vulnérables", a précisé AP, soulignant que ce mode de paiement "exceptionnel et allégé" est soumis à des conditions.

Parmi les conditions exigées, le communiqué indique "la présentation de la pièce d'identité, originale du retraité, une formule de cheque signée par le retraité et libellé au nom du titulaire, le montant maximum ne doit pas dépasser 50.000 DA, la présentation de la pièce d'identité du mandaté avec une copie pour la préserver dans le dossier de la transaction et le délai de l'opération de retrait de la pension ne doit pas dépasser les trois jours à compter de la date de la signature du mandat".

En outre, Algérie Poste a rappelé dans le même communiqué les mesures qu'elle a prises dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la propagation de la pandémie, notamment "la désinfection permanente des bureaux de poste et des Guichets Automatiques (GAB), l'encouragement des citoyens à utiliser les GAB, et la possibilité d'utiliser les GAB des banques, dans le cadre de l'interopérabilité monétique entre Algérie Poste et les établissements bancaires".