Ile Maurice: La MCCI demande aux importateurs et détaillants de pratiquer des prix raisonnables

A la suite des nombreuses plaintes au sujet des prix exagérés que pratiqueraient certains commerces, la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) a tenu une rencontre avec les acteurs des secteurs de l'agroalimentaire et du commerce, vendredi 17 avril.

Petits et gros acteurs des secteurs de la grande distribution, distributeurs comme détaillants, ont pu faire entendre leur voix, et s'engagent à réclamer à leurs clients à un prix raisonnable. Ils étaient tous, par ailleurs, unanimes à vouloir respecter les principes du commerce libre et équitable et pour que tout abus soit sanctionné comme li se doit.

Le secrétaire général de la MCCI a voulu attirer aussi l'attention des autorités sur un réseau parallèle et informel qui opère dans certaines zones rurales et qui pratiquerait des prix abusifs sur certains aliments de base, dans un communiqué émis ce dimanche.