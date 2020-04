Soudan: Le Mécanisme conjoint publie un communiqué détaillé sur la matrice

Khartoum — Le Mécanisme conjoint de suivi la mise en œuvre de la matrice, approuvé récemment par le Conseil des Ministres, le Conseil Souverain et les Forces de la liberté et du changement, a publié, dimanche, le communiqué n ° (2) pour jeter la lumière sur ce qui s'est conclu dans les différents axes de la Matrice.

Le communiqué a souligné que le Mécanisme conjoint a tenu des réunions successives pour suivre la mise en œuvre de ses tâches et inspecter le progrès de travail des différents comités.

Le comité a été formé pour formuler le papier de référence qui détaille les tâches et les compétences du Conseil Souverain, du Conseil des Ministres, du Conseil Législatif et les institutions affiliées conformément au Document constitutionnel de 2019. Le comité tiendra sa première réunion en Avril 20-2020.

La nomination des gouverneurs civils par intérim a été interceptée par un certain nombre des obstacles, à la tête desquels le Front révolutionnaire qui s'oppose au pas moyennant une lettre dans laquelle un certain nombre de propositions qui seront examinées lors d'une réunion trilatérale, le dimanche, 19 Avril, 2020.

Un comité mixte est formé pour mettre en place le Conseil Législatif, à sa date fixée. Le comité tiendra sa première réunion le 20 Avril 2020.

Le communiqué a souligné que le comité chargé d'évaluer la performance de l'autorité de transition tiendra sa première réunion aujourd'hui, Dimanche.

Le Comité de la formation de la fonction publique et de la révision des mécanismes de nomination a tenu sa première réunion jeudi dernier et poursuivra son travail cette semaine pour finaliser la formation de la loi de réforme de la fonction publique.

Le Haut Conseil pour la paix s'est réuni mercredi dernier et a passe en revue la continuation des négociations avec le Front révolutionnaire aujourd'hui, Dimanche, moyennant la vidéoconférence sur la suppression des questions en suspens.

Le Haut Conseil pour la paix a également chargé une équipe de préparer des propositions de négociations avec le Mouvement populaire de la libération du Soudan (aile Al-Hilo).

Le Comité des urgences économiques a tenu, hier, une série de réunions pour suivre la mise en œuvre d'un certain nombre de procédures concernant l'allégement du fardeau sur les citoyens.

Les préparations sont en cours pour la tenue d'une réunion mardi prochain entre le Cabinet et le Conseil Souverain pour publier un certain nombre de législations et de lois qui ont été reportées au cours de la période passée.

Les représentants du Ministre de la Justice, de l'autorité judiciaire, du parquet public et du Comité Juridique des Forces de la Liberté et du Changement, du Cabinet et du Conseil Souverain se sont réunis pour parvenir à un consensus sur le projet de loi sur la Commission de réforme juridique.

Le Ministère des Affaires Etrangères a préparé un projet sur la stratégie de la politique étrangère du Soudan pour réaliser les objectifs de la période de transition qui sera présenté au Cabinet.

Le Président du Conseil Souverain et le Premier Ministre ont rencontré mardi dernier le chef de la justice et le procureur général pour accélérer le jugement des leaders du régime défunt.