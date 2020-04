Cote d'Ivoire: Comment ils sont passés de l'ombre à la lumière

Une banale vidéo, publiée sur les réseaux sociaux a littéralement changé le cours de leur vie. Hier inconnus, ils partagent aujourd'hui le quotidien de milliers d'Ivoiriens et d'internautes à travers le monde, grâce à la magie des réseaux sociaux.

Adulée par les uns et détestée par les autres, la vie de ces nouvelles stars est différemment interprétée. N'empêche, par la force des choses, il ne sont plus comme avant, chacun travaillant à atteindre ses propres ambitions.

Ange Farot : Il vit dans la peau des animaux

Ange Ezalé Appiah, a toujours aimé le show. Dans ses débuts, il déambulait dans les rues de Marcory pour des prestations de danses dans les maquis. Pour beaucoup, il n'était que le bouffon des maquis. "Monsieur Soirée", voilà le surnom qu'on lui attribuait. De fil en aiguille, il tissait sa toile de la célébrité sans vraiment s'en rendre compte. L'avènement du Coupé décalé en 2000, arrive comme le déclic de sa notoriété. Ange se met dans la peau d'un Boucantier. Il est baptisé "Ange Farot", par Douk Saga, le précurseur du mouvement. Dès lors, nait le phénomène "Ange Farot" dans la ville d'Abidjan et sur les réseaux sociaux. Sa particularité, c'est son extravagance. Cheveux plaqués et les yeux toujours barrés de ses lunettes noires, il arbore de remarquables tenues, un assemblage de vestes, pantalons et chaussures aux couleurs d'animaux sauvages. En réalité, l'ancien éleveur de chien est un passionné des animaux sauvages. Cela explique sans doute qu'à travers ses tenues vestimentaires, assorties de ses bottillons, il est tantôt tigre, tantôt panthère, léopard ou parfois zèbre. Aujourd'hui, Ange Farot fait le buzz sur la toile et dans la ville. Il s'est lancé dans la musique pour vivre pleinement de son art de Boucantier !

Eudoxie Yao, ses rondeurs comme atout

Les États-Unis d'Amérique ont Kim Kardashian, le Cameroun Nathalie Koah et Coco Emilia, et la Côte d'Ivoire Eudoxie Yao. Elle est connue comme l'une des plus grandes célébrités ivoiriennes sur les réseaux sociaux. Sa forme physique peu commune ne passe pas inaperçue. Ce sont d'ailleurs ces rondeurs qu'elle exhibe fièrement, parfois un peu osé, qui ont fait d'elle une web star dont la notoriété a aujourd'hui dépassé les frontières ivoiriennes. Et pourtant ! Hier, elle était humiliée, moquée, sujette à toutes sortes de railleries pour ses formes surdimensionnées. Elle a su surmonter son complexe pour en faire un atout. Eudoxie ne se cache plus et expose sa forme "juteuse" et généreuse. Au point qu'elle a développé un vrai business, son gagne-pain, autour de sa personnalité. confie la femme qui se définit comme la plus "influente d'Afrique". Une distinction glanée en 2017 au festival de la sape au Congo. D'Abidjan à Paris, en passant par Londres, Washington, Maroc, Congo, Cameroun, Burkina Faso etc., Eudoxie Yao a créé le buzz. Au point de clamer "j'ai les plus grosses fesses d'Afrique. Jamais de ma vie, je n'ai eu recours à la chirurgie esthétique, ni usé de produits quelconque pour avoir cette forme. Je suis 100% naturelle". Sacré Eudoxie ! Qui aujourd'hui, a décidé d'entamer une carrière musicale.

Robot Dougoutigui : jeune fermier devenu star en un jour

Il se nomme Yves Martial Boyou Kouehi, fermier de profession à Songon Kassemblé, dans le district d'Abidjan. Sur Facebook, il est devenu une star, avec plus de 70 000 fans, en moins d'une semaine. Son histoire débute un matin. Alors qu'il sort de la douche tout en exprimant sa joie de vivre, son pote l'enregistre et balance la vidéo sur la toile à son insu. Au moment des faits, il n'avait lui-même ni téléphone, ni page Facebook. Très vite, la publication dévient virale sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, le jeune inconnu, orphelin de père et de mère et éleveur de poulets, alors âgé de 21 ans, qui a arrêté les études au Cours moyen deuxième année (CM2) en 2012, devient le célèbre Dougoutigui. Sa phrase mythique est désormais inscrite dans le quotidien des Ivoiriens : « On dit pas ! ». Invité sur des plateaux télé, reçu par les autorités ivoiriennes, adulé sur les réseaux sociaux, sollicité par les plus grandes entreprises pour divers projets, Dougoutigui Lobê, entendez par là, " c'est moi le chef, c'est moi qui commande ici ", Continue de vivre son rêve avec pour ambition de réaliser une grande ferme. Hier inconnu, Yves Martial dansait dans les maquis à Yopougon. Très positif malgré ses conditions difficiles, Dougoutigui Le Robot révèle qu'il aime apporter de la joie autour de lui. Et c'est cette joie de vivre qui, à la suite d'une banale vidéo, a fait de lui une célébrité. Pour parvenir à cette ambition, Dougoutigui a aujourd'hui une équipe qui gère son image et ses contrats avec les marques. Son slogan désormais : « On dit plus ! On vend ! ».