Sénégal: Covid19 - Employeurs et travailleurs du tourisme invités à collaborer en synergie pour la sauvegarde des emplois, des salaires et de la santé des employés

Le secrétaire général national du Syndicat du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et bars du Sénégal affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (SNTHRS/CNTS), Mamadou Diouf, a invité les partenaires sociaux du secteur du tourisme et de l'hôtellerie à collaborer en synergie pour sauvegarder les emplois, les salaires et la santé des acteurs.

"Nous estimons que les partenaires sociaux que sont les employeurs et les travailleurs, doivent collaborer, en synergie, dans le cadre d'un partenariat social, pour trouver des solutions de sauvegarde des emplois, des salaires et de la sécurité des travailleurs qui sont dans les entreprises touristiques et hôtelières", a plaidé M.Diouf.

Dans un entretien accordé à des journalistes basés sur la Petite-Côte sénégalaise, le responsable syndical, demande aux employeurs d'avoir un "clin d'œil" pour les travailleurs et appelle les différents acteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et bars du Sénégal à unir leurs forces pour lutter contre la pandémie du COVID-19.

"Nous sommes confrontés à une situation assez difficile dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, à cause notamment de la pandémie du Covid19 que j'appelle l'ennemi guerrier excessivement fort, qui n'a pas besoin d'un passeport et qui peut entrer dans nos pays sans avoir besoin de demander un visa comme l'aurait demandé un touriste", a signalé M. Diouf.

Saluant les "excellents efforts" qui sont en train d'être consentis par les services de santé, Mamadou Diouf, également secrétaire général de l'Union régionales des organisations syndicales de Thiès affiliée à la CNTS dont il est aussi un des adjoints, souhaite que cette épidémie soit très vite dépassée.

"Aujourd'hui, dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, on ne doit pas être laissé en rade par le ministère en charge du Travail et celui chargé du Tourisme. Il ne faut pas agir comme dans la fable +La raison du plus fort est toujours la meilleure+, comme ce qui se passe, généralement, dans les entreprises et il faut qu'on l'évite", martèle M.Diouf .

Selon lui, dès l'apparition du coronavirus au Sénégal, des employeurs se sont précipités pour se réunir et discuter sans pour autant y associer les travailleurs.

"Les premières mesures qu'ils ont prises, c'est d'aller vers une compression ; certains se sont basés sur l'article L65 du code du travail qu'ils ont brandi pour passer à des compressions d'effectifs, procéder à des chômages techniques ou partiels ou bien même, pour certains, de se séparer de leurs employés. Ce qui n'est pas du tout la meilleure façon de collaborer entre partenaires", s'est inquiété Mamadou Diouf.

Une telle attitude des employeurs du tourisme et de l'hôtellerie n'est "pas bonne" pour aller dans l'essor du secteur, d'aider les travailleurs et d'aller vers un développement économique durable du Sénégal, a insisté le SG du SNTHRS/CNTS.

"Les gens doivent, en synergie, réfléchir comme quand il a fallu demander la suppression du visa touristique, la réduction des billets d'avion, mais aussi quand il a fallu lutter pour avoir des mesures pouvant booster le secteur et aider le patronat touristique et hôtelier, pour lesquelles nous travailleurs n'avons pas hésité à travailler avec le patronat", a rappelé M. Diouf.

Mamadou Diouf a, par ailleurs, appelé les autorités sénégalaises à promouvoir les capacités entrepreneuriales des jeunes dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie pour assurer à ce secteur un "avenir certain".

"Le coronavirus va disparaitre, c'est notre souhait, mais il nous faut réfléchir sur l'après coronavirus, voir comment pousser les jeunes à s'intéresser à ce secteur. En d'autres termes, il faut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans ce secteur", a notamment déclaré M. Diouf lors d'un point de presse.

Selon lui, un fonds visant à aider à la création de micro-tourisme était mis en place, mais le syndicaliste dit n'entendre plus quelqu'un en parler et demande où est-ce qu'on en est avec ce fonds ?

Dans son face à face avec la presse, le SG du SNTHR/CNTS pense qu'avec le crédit hôtelier et touristique (CHT), mis en place par le président Macky Sall, puisse servir à financer des projets d'anciens travailleurs qui ont servi dans ce secteur.

"Ce CHT était budgétisé, provisoirement, à hauteur de vingt milliards de francs CFA, Un premier décaissement de cinq milliards de francs CFA a été effectué et a servi à accompagner certains hôteliers, dans le cadre de la relance du tourisme sénégalais", a expliqué M. Diouf.

D'après lui, à travers les ministères en charge du Tourisme et des Transports aériens, et des Finances et du Budget, l'Etat est, aujourd'hui, en train de faire de "gros efforts" avec dix milliards de francs CFA de plus, soit quinze milliards de francs CFA.

"Aujourd'hui, il est nécessaire que des efforts supplémentaires soient consentis pour accompagner les entreprises touristiques et hôtelières qui sont en difficultés, mais aussi pour accompagner de nouveaux promoteurs qui veulent investir dans ce secteur qui constitue la deuxième mamelle économique du pays", a plaidé le secrétaire général adjoint de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS).

Il estime que le président Macky Sall est en train de prendre en charge la question de la formation des jeunes, mais on doit l'aider, parce que le "défenseur' des travailleurs", avec du microfinancement, on peut soutenir le microtourisme dans le domaine de l'écotourisme avec des motels, des campements, des auberges, entre autres structures hôtelières et para-hôtelières, pourvu que tout soit bien organisé et réglementé, selon M. Diouf.

"Puisque le travailleur doit être sécurisé, organisé et accompagné dans la formation, initiale et continue, on doit pouvoir trouver une solution à l'ensemble des problèmes au profit du développement économique et social", espère Mamadou Diouf, également secrétaire générale de l'Union régionale des organisations syndicales affiliées à la CNTS à Thiès.