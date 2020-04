Cote d'Ivoire: Le FMI approuve un décaissement de 886,2 millions de dollars

Le Conseil d'administration du Fmi approuve le décaissement de 886,2 millions de dollars en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce fonds est destiné à aider le pays à faire face à la pandémie de Covid-19.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Fonds monétaire international apporte un soutien considérable à la Côte-d'Ivoire par le décaissement de 886,2 millions de dollars Us.

«Le Conseil d'administration du Fmi a approuvé aujourd'hui un décaissement au titre de la Facilité rapide de crédit (Frc) équivalent à 216,8 million de DTS (environ 295,4 millions de dollars EU, ou 33,3 % de quote-part), et un décaissement au titre de l'instrument de financement rapide (IFR) équivalent à 433,6 millions de DTS (environ 590,8 millions de dollars EU or 66,7 % de quote-part), pour aider la Côte d'Ivoire à répondre aux besoins urgents de financement de sa balance des paiements causés par la pandémie de Covid-19 », renseigne un communiqué de l'institution reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Selon le document, la Côte d'Ivoire fait face à un choc considérable causé par fardeau de la pandémie COVID-19. Les perspectives économiques de 2020 vont considérablement se détériorer et du au ralentissement abrupt de l'activité économique chez les partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire, au choc négatif sur la confiance des investisseurs, et à l'impact économique négatif des mesures nécessaires mises en œuvre par les autorités pour empêcher la propagation de la pandémie.

Le Fmi de souligner que le gouvernement a promptement répondu à la pandémie, avec des mesures fortes de distanciation sociale et de confinement et le plan médical d'urgence mis en œuvre avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. «Les autorités ont également annoncé un plan de riposte économique ambitieux, représentant 1½ % du Pib pour 2020, pour soutenir le revenu des populations les plus vulnérables, par le biais de mesures d'appui aux intrants agricoles et d'une couverture plus étendue des filets sociaux; soutenir les secteurs et entreprises les plus touchés; et pérenniser les chaînes d'approvisionnement en appuyant les entreprises publiques du secteur logistique », ajoute la même source.

La détérioration des perspectives macroéconomiques et la riposte de politique budgétaire pour atténuer l'impact de la pandémie sur la Côte d'Ivoire augmentent les pressions budgétaires et créent des besoins immédiats de financement de la balance des paiements. Avec les facilités Frc/Ifr, explique-t-on, l'aide du Fmi contribuera à combler une partie de l'écart de financement et devrait catalyser des financements concessionnels supplémentaires.

Concluant les discussions du Conseil d'Administration, M. Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président de séance, a déclaré que « la pandémie Covid-19 aura des effets négatifs considérables sur l'économie de la Côte d'Ivoire, créant des pressions fiscales et des besoins urgents de financement de balance des paiements. Il affirme que les autorités ivoiriennes ont promptement adopté des mesures fortes pour contenir la propagation de la pandémie. Bien que nécessaires, ces mesures vont également peser sur l'activité économique.

Il a ajouté que l'appui d'urgence du Fmi au titre de la Facilité de crédit rapide et de l'Instrument de financement rapide aidera les autorités à combler les besoins urgents de financement budgétaire et de balance des paiements. Il aidera également à catalyser les financements supplémentaires des autres partenaires au développement.