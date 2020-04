Madagascar: Football / Équipementier des Barea - Abel Anicet Andrianantenaina opte pour les grandes marques

Le contrat avec la marque italienne Garman prendra fin officiellement le 26 avril prochain. Le choix du futur équipementier fait jaser le milieu footballistique malgache.

Joueurs, coach, partenaires et fédération font une campagne par médias interposés pour essayer d'influencer l'opinion sur le futur équipementier des Barea de Madagascar. Le capitaine de l'équipe, Abel Anicet Andrianantenaina, est sorti de son silence sur les résultats de l'évaluation du comité en charge des appels d'offres au sein de la Fédération malgache de football (FMF). Le joueur de Ludogorets n'est pas du même avis concernant l'éventuel choix du Cercle by Ted. « Nous, les joueurs, sommes surpris de voir en tête de cet appel d'offres un équipementier inconnu répondant au nom de 'Le Cercle by Ted'.

Cet équipementier n'a aucune référence à ce jour et nous avons des doutes sur tous les points, en commençant par la qualité de ses produits », a-t-il publié sur sa page Facebook officielle. Un post qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, surtout que les Barea ont encore la côte auprès des Malgaches. Faut-il rappeler que le choix de Garman en tant qu'équipementier des Barea lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte n'a pas été bien accueilli par les férus du ballon rond au début.

Cette marque italienne n'a plus répondu à l'appel d'offres de la FMF. Propulsés au-devant de la scène footballistique continentale et internationale, les Barea sont devenus de beaux ambassadeurs de Madagascar. « Nous estimons que les Barea méritent un équipementier digne de nos résultats et de nos ambitions. Nous regrettons l'absence de marques comme Adidas, Nike ou même Puma pour répondre à l'appel d'offres lancé par la FMF.

Une concertation auprès des équipementiers de renom aurait été logique. Voilà pourquoi nous demandons que cet appel d'offres soit reconsidéré pour le bien de l'équipe et l'image que nous véhiculons », continue le capitaine des Barea dans sa publication. Pour l'heure, aucun choix n'a été fait, mais les tergiversations vont bon train. Le contrat avec Garman prendra fin le 26 avril prochain. Pour les prochaines rencontres, les Barea mettront de nouveaux maillots, mais reste à savoir de quelle marque ? La balle est dans le camp de la fédération qui a d'ailleurs son mot à dire.